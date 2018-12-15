Call of Duty bu kez telefonlara girmeye hazırlanıyor!
Yıllardır oyuncuların sıkı bir şekilde takip ettiği Call of Duty serisi, gelişen teknolojiyle grafikleri dahil pek çok açıdan yenilendi. Ancak oyunu artık sadece oyun konsollarında veya PC'lerde değil, telefonlarda da görmeye başlayacağız.
Call of Duty telefon ve tabletlere geliyor, beta testi süreci de başlatıldı! Activision, popüler oyun serisi Call of Duty’nin Android ve iOS versiyonunu hazırlıyor. Call of Duty: Legends of War isimli oyun bazı Android beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı.
Oyunun içerisinde çok oyunculu olarak, ara ve yok et, takım ölüm maçı gibi seçenekleri oynayabileceksiniz. Ayrıca zombi modu da bulunan oyunda botlarla alıştırma da yapabiliyorsunuz. Ancak oyun içerisinde Battle Royale bulunmuyor.
Call of Duty ile özdeşlemişmiş birçok karakter, silah vb. sizleri bekliyor. Oynaması ücretsiz bir oyun olarak çıkacağı için karakter özelleştirmeleri de bulunacak.
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