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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.10.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Call of Duty: Black Ops 4'ten sadece üç günde rekor satış

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Call of Duty: Black Ops 4'ten sadece üç günde rekor satış

Son günlerin en çok konuşulan oyunlarından Call of Duty: Black Ops 4, iyi başladı. Oyunun üç günde 500 milyon dolar kazandırdığı açıklandı.

2018'te daha önce Far Cry 5 satışa çıktığı ilk yedi gün içerisinde 310 milyon dolarlık satış yapmıştı. Black Ops 4'ün bu anlamda açık bir farkla liderliğe oturduğunu görüyoruz. Diğer taraftan sinema dünyasından bir örnek verecek olursak da Avengers: Infinity War ilk hafta sonunda dünya genelinde toplam 640 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. 

500 milyon dolarlık satış elbette oldukça etkileyici ancak yayıncı firma Activision'ın Black Ops 4'ten beklentileri aslında biraz daha yüksekti. Zira serinin bir önceki oyunu Call of Duty: WWII de ilk üç gün içerisinde yine benzer bir satış rakamı elde etmişti. Dolayısıyla Black Ops 4'ün daha hızlı bir giriş yapması bekleniyordu. Firma 10 milyon adetlik satış beklerken bu sayı yaklaşık 8.3 milyonda kalmış.

Oyunla ilgili bazı istatistikler de veren Activision; oyuncu başına oynanan ortalama süre, toplam oynama süresi ve aynı anda oynayan oyuncu sayısı anlamında seri tarihinin rekoruna imza atıldığını söylüyor. Ayrıca Twitch platformu üzerindeki izlenme sayılarında da yine yeni bir seri rekoru kırılmış. 

'Blackout' moduyla özellikle de Battle Royale severlerin ilgisini çeken Black Ops 4, 12 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlandı. Black Ops 4 ayrıca herhangi bir hikaye modu içermeyen ilk Call of Duty oyunu olmasıyla da dikkat çekmişti.

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