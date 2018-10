Call of Duty: Black Ops 4'ten sadece üç günde rekor satış

2018'te daha önce Far Cry 5 satışa çıktığı ilk yedi gün içerisinde 310 milyon dolarlık satış yapmıştı. Black Ops 4'ün bu anlamda açık bir farkla liderliğe oturduğunu görüyoruz. Diğer taraftan sinema dünyasından bir örnek verecek olursak da Avengers: Infinity War ilk hafta sonunda dünya genelinde toplam 640 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.



500 milyon dolarlık satış elbette oldukça etkileyici ancak yayıncı firma Activision'ın Black Ops 4'ten beklentileri aslında biraz daha yüksekti. Zira serinin bir önceki oyunu Call of Duty: WWII de ilk üç gün içerisinde yine benzer bir satış rakamı elde etmişti. Dolayısıyla Black Ops 4'ün daha hızlı bir giriş yapması bekleniyordu. Firma 10 milyon adetlik satış beklerken bu sayı yaklaşık 8.3 milyonda kalmış.



Oyunla ilgili bazı istatistikler de veren Activision; oyuncu başına oynanan ortalama süre, toplam oynama süresi ve aynı anda oynayan oyuncu sayısı anlamında seri tarihinin rekoruna imza atıldığını söylüyor. Ayrıca Twitch platformu üzerindeki izlenme sayılarında da yine yeni bir seri rekoru kırılmış.



'Blackout' moduyla özellikle de Battle Royale severlerin ilgisini çeken Black Ops 4, 12 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlandı. Black Ops 4 ayrıca herhangi bir hikaye modu içermeyen ilk Call of Duty oyunu olmasıyla da dikkat çekmişti.