Call of Duty: Black Ops 4'te yeni sezon başlıyor!

Yeni topluluk kutlamaları ve sezon etkinlikleri Call of Duty: Black Ops 4 için PlayStation 4 üzerinde hemen, diğer platformlarda da kısa süre içinde başlıyor. Operation Absolute Zero içeriği, yeni bir uzman, yeni Blackout haritası ve taşıtı, özel tatil temalı etkinliği, kişiselleştirme ögeleri ve aksesuarları, yeni donanımlar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm modlarda yeni içerik ve oyun güncellemeleri sunacak.



Treyarch Co-Studio Başkanı Dan Bunting yaptı açıklamada şu sözleri kaydediyor: “Operation Absolute Zero, Black Ops 4'ü stüdyomuzun tarihindeki en çok desteklenen oyun haline gelmesine yönelik dev bir topluluk kutlaması ve devamındaki dalgasıdır” dedi. “Tüm topluluğun Operation Absolute Zero'dan zevk alması için bir ton yeni içerik getiriyoruz ve oyunun lansmanından beri aldığımız topluluk geri bildirimlerinden doğrudan ilham alan oyun güncellemesi sunuyoruz.”



Treyarch, Co-Studio Başkanı Mark Gordon, “Blackout için, oyun çıkışının canlılığını ve gelişmesini sağlamak için düzenli olarak lansman sonrası güncellemelerin gerekli olacağını biliyorduk” dedi. “Beta’nın Eylül’de başlamasından bu yana, oyun deneyimini dengelemeye ve eğlenceyi sürdürmeye yardımcı olmak için oyun içi telemetrinin ve oyuncu geri bildiriminin bir bileşimini sürekli olarak kullandık. Operation Absolute Zero' da, yeni bir varış noktası ve harita, yeni makineli tüfek, zırhlı bir kara aracı ile hayranların keyif alacağını bilerek Blackout'da bazı değişiklikler yaptık. Bu yolculuğa topluluğumuzla devam etmekten heyecan duyuyoruz. Bu sadece bir başlangıç.”

Operation Absolute Zero aşağıdaki ücretsiz içerikleri içeriyor:



Yeni Uzman – Oyuncular hem Multiplayer hem de Blackout modlarında yeni bir uzman olan Zero ile savaş akışını yeniden programlayabilirler. Zero, savaşı akışını değiştirerek düşmanları güçlü bir tekmeyle bozabilir ve rahatsız edebilir.







Yeni Black Market Takımları – Operation Absolute Zero, yepyeni bir saldırı tüfeği ve Black Market'e, hızlı bir şekilde ateş eden SMG'yi getiriyor. Ayrıca, fanlar yeni kıyafetleri, kişiselleştirme aksesuarlarını, Blackout'ta kullanılabilecek yeni karakterler ve özel hediye sargılı yakın dövüş silahları toplayabilirler - hepsi de tatil için.



Yeni Blackout Lokasyonları ve Güncellemeleri – Blackout'taki en yeni varış noktası Hijacked, Call of Duty: Black Ops II'nin yoğun klasik çok oyunculu haritasından esinlenildi. Hayranlar, bir yangınla mücadele etmek ve muhalifleri son çembere doğru ilerletmek için lüks yatı yağmalayabilirler. Ayrıca, oyuncular ARAV adı verilen yeni bir zırhlı araca, karaya geri döndüklerinde de taretine monte edilmiş makineli tüfeği olan uçağı düşmanların ellerinden alarak ilerleyebilirler.



Yeni Tatil Etkinlikleri – Operation Absolute Zero başladıktan sonra, Blackout'a tatile dair gelen bir dizi ücretsiz etkinlik aşamalarıyla, oyuncuların düşmanlarına şenlikli bir saldırı kurmasına olanak veren temalı harita süsleri ve hatta atılabilen kartopu gibi özel içerikler gelecek.



Yeni Zombi Özellikleri – Daily Callings, Zombies oyuncularına, oyunu tamamladıktan sonra bonus XP ve Nebulium Plazma ile ödüllendirilecekleri yeni oyun zorlukları sunuyor. Black Ops Authenticity Stamp sistemi, oyuncuların oyunlarının sonuçlarını çevrimiçi olarak her maçın sonunda oluşturulan kişiselleştirilmiş bir kodla doğrulama ve paylaşma özelliği veriyor. Zombies için Günlük Seviye Atlamaları ile birlikte, oyuncuların her gün Zombies oynayarak Black Market Tier ilerleme bonusları kazanmalarına izin veriyor.

Ek olarak Operation Absolute Zero ücretsiz içeriği, Black Ops Pass sahiplerine,il olarak PlayStation®4’te olacak şekilde first drop ayrıcalığı ile aşağıdakileri sunuyor:

Yeni Multiplayer Haritası, Elevation – Nepal dağlarındaki bir uçurum kasabasında yer alan orta büyüklükte bir harita olan Elevation, oyuncuların dar iç mekanlar ve dar sokaklar boyunca savaşacağı dikey pozisyonlarında yılan gibi dolambaçlı sokaklara sahip.



Yeni Multiplayer Haritası, Madagascar – Madagaskar'daki kırsal bir platoda yer alan daha büyük bir haritada; şehir ve pusuya alınmış bir tıbbi yardım konvoyunun bulunduğu bir tepenin üzerinde yer alır ve tepeye hakim olmaya çalışan oyuncular için çeşitli doğal ortamlar ve güçlü sığınaklarla kuşatılmış yollar ile çevrilidir.



Yeni Zombies Deneyimi, Dead of the Night – Bu yepyeni hayatta kalma deneyimi 1912'de kuruldu ve oyuncuları, yeni bir dizi karakter rolüne adım atacakları ünlü Alistair Rodos'un sahip olduğu lüks bir mülkün içine düşürüyor. Pek olası olmayan kahraman grubu bir araya geldikçe, bölgeyi ele geçiren gizemli güçle savaşmak için tamamen yeni silahlar kullanacaklar. Oyuncular ayrıca, vampirler ve kurt adamlar gibi yeni düşmanların bulunduğu kâbus akşamında hayatta kalmak için çok daha fazlasını da içeren bazı Zombileri ele alacaklar. Dead of the Night, oyuna seslerini ve benzerlerini veren aktörlerden oluşan ikonik bir oyuncu kadrosunu barındırıyor: Madam Mirela (Helena Bonham Carter), Gideon Jones (Kiefer Sutherland), “The Brigadier” (Brian Blessed) ve Butler, Godfrey (Charles) Dans).



Yeni Blackout Karakteri, Reaper – Black Ops Pass'ın sahipleri, Black Ops III'ten Blackout'a gelen bir fan-favori Uzman karakter olan; cyborg paralı asker Reaper'e anında erişim sağlıyor.