Call of Duty Black Ops 4 Zombies oyun modunun fragmanı yayınlandı

Merakla beklenen oyun Call of Duty Black Ops 4'ün Zombies moduna ait fragman yayınlandı. Oyunculara sunulacak hikayeyi ortaya koyan fragman modla ilgili pek çok ipucu veriyor. Peki Call of Duty Black Ops 4 ne zaman satışa sunulacak?



Birçok oyuncu tarafından merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 4, sonunda geliyor. Tamamen multiplayer oyuna odaklanancak olan Call of Duty: Black Ops 4, oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos'ta Beta sürecine başlıyor. İlk olarak 3 Ağustos tarihinde PlayStation 4 platformu için görücüye çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4, Xbox One ve PC'ye ise daha sonra girecek.