Call of Duty: Black Ops 4 yılın en iyi çıkış yapan oyunu oldu!

Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 4, satışlara iyi başladı. Activision, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi:



“Call of Duty: Black Ops 4, Activison tarihindeki en büyük dijital çıkışı yaparak yeni bir lansman günü rekoruna imza attı. Oyunun çıkışının ilk günü için dijital satış rakamları, Call of Duty: WWII tarafından 2017’de kaydedilen rekoru geride bıraktı. Oyun ayrıca ilk günde dünya çapında en çok satan Activision Xbox One dijital oyunu olma unvanını elde etti. Blizzard’ın Battle.net web sitesinde satışa sunulan ilk Call of Duty oyunu olan Black Ops 4’ün PC versiyonu, lansman gününde bayi bazında oldukça yüksek satışlara imza attı.”