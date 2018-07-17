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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.07.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

Call of Duty: Black Ops 4 sonunda geliyor!

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Call of Duty: Black Ops 4 sonunda geliyor!

Beklenen oyun Call of Duty: Black Ops 4 sonunda geliyor. Yeni oyunun Beta tarihi açıklandı. Peki, oyun önce hangi platforma gelecek?

Birçok oyuncu tarafından merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 4, sonunda geliyor. Tamamen multiplayer oyuna odaklanancak olan Call of Duty: Black Ops 4, oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos'ta Beta sürecine başlıyor. İlk olarak 3 Ağustos tarihinde PlayStation 4 platformu için görücüye çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4, Xbox One ve PC'ye ise daha sonra girecek.

İlk olarak PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak olan Call of Duty: Black Ops 4, 10 Ağustos tarihinde Xbox One, 11 Ağustos'ta ise PC kullanıcılarına açılacak.

Elbette Beta sürümüne sahip olabilmek için oyunu ön sipariş yoluyla almanız gerekiyor.

Call of Duty: Black Ops 4 Beta sürümünde; Domination, Hardpoint, Search & Destroy ve Team DeathMatch de dahil olmak üzere, daha önce gösterilmeyen 2 tane daha harita ile beraber toplamda 6 harita sunulacak. Ayrıca seriye Battle Royale benzeri bir mod olan Blackout modu da gelecek. Bu mod, Beta sürümünden daha sonra yayınlanacak.

Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi olarak 12 Ekim 2018'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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