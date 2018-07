Birçok oyuncu tarafından merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 4, sonunda geliyor. Tamamen multiplayer oyuna odaklanancak olan Call of Duty: Black Ops 4, oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos'ta Beta sürecine başlıyor. İlk olarak 3 Ağustos tarihinde PlayStation 4 platformu için görücüye çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4, Xbox One ve PC'ye ise daha sonra girecek.

İlk olarak PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak olan Call of Duty: Black Ops 4, 10 Ağustos tarihinde Xbox One, 11 Ağustos'ta ise PC kullanıcılarına açılacak.

Elbette Beta sürümüne sahip olabilmek için oyunu ön sipariş yoluyla almanız gerekiyor.

Call of Duty: Black Ops 4 Beta sürümünde; Domination, Hardpoint, Search & Destroy ve Team DeathMatch de dahil olmak üzere, daha önce gösterilmeyen 2 tane daha harita ile beraber toplamda 6 harita sunulacak. Ayrıca seriye Battle Royale benzeri bir mod olan Blackout modu da gelecek. Bu mod, Beta sürümünden daha sonra yayınlanacak.

Call of Duty: Black Ops 4'ün resmi olarak 12 Ekim 2018'de tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.



