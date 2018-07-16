Call of Duty Black Ops 4 için kritik tarih
Activision'ın savaş oyunu serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops 4'ün beta testleri 3 Ağustos'ta PlayStation 4 platformunda başlıyor.
Birçok oyuncunun merakla beklediği Call of Duty serisinin yeni oyunu Black Ops 4'ten takipçilerini sevindiren haber geldi. Activision ve Treyarch tarafından geliştirilen oyunun 12 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunulacak. Öte yandan Black Ops 4'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, oyunun çok oyunculu (Multiplayer) beta sürümünün 3-6 Ağustos aralığında çıkacağı belirtildi. PlayStation 4 platformunda 3 Ağustos'ta başlayacak beta test oyunu, Xbox One'da 10 Ağustos'ta yayınlanacak. Black Ops 4 Multiplayer betanın bilgisayar sürümü ise 11 Ağustosta oyunculara sunulacak.
Bu beta testlerine Call of Duty: Black Ops 4‘ü ön sipariş yoluyla alan oyuncuların katılabileceği kaydedilirken, betada toplam altı harita olacağı da söylendi. Haritaların dördü, Call of Duty serisinin eski oyunlarında kullanılan haritalarken, iki yeni harita ise oyuncuların beğenisine sunulacak.
Multiplayer Beta sürümünde Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy gibi çoğu oyuncunun sevdiği modlar yer alıyor. Ayrıca Call of Duty serisine ilk kez Black Ops 4 ile Battle Royale benzeri bir mod olan Blackout modu da gelecek. Blackout modunun, Multiplayer Beta sürümünden sonra yayınlanacak olan başka bir test sürümü ile geleceği belirtiliyor.
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