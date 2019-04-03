Call Of Duty Battle Royale modu için yeni harita geliyor
Call of Duty: Black Ops 4 Blackout Battle Royale Modu için yeni bir harita hazırlandı. Alcatraz adındaki harita ilk olarak Playstation için çıkacak.
Yıllardır oyuncuların sıkı bir şekilde takip ettiği Call of Duty serisi, Black Ops 4 versiyonuyla dünyayı etkisi altına almayı başardı. Oyundaki Blackout Battle Royale modunun ise 1 ay boyunca ücretsiz olacağı öğrenildi.
Call of Duty: Black Ops 4 Blackout Battle Royale modu için Alcatraz denilen yeni bir harita tasarlandı. Söz konusu harita meşhur hapishane Alcatraz adasında bulunuyor. İlk olarak PS4 kullanıcılarının erişebileceği harita bir süre sonra Xbox One ve PC oyuncuları içinde sunulacak.
Blackout Battle Royale modunu bir ay boyunca ücretsiz deneyimleyebilirsiniz. Ancak bunun için Xbox Live veya PlayStation Plus üyeliğinizin bulunması gerekiyor.
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