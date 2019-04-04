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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.04.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Çalışma hayatının yeni aktörü yapay zeka olacak

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Çalışma hayatının yeni aktörü yapay zeka olacak

Yapay zeka sistemlerinin, endüstri 4.0 ile 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ekonomi de dahil olmak üzere çalışma hayatının pek çok alanında etkisini artıracağı öngörülüyor.

Yapay zeka sistemlerinin, endüstri 4.0 ile 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla ekonomi de dahil olmak üzere çalışma hayatının pek çok alanında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, birçok farklı başlıkta incelenen yapay zeka sistemleri, bilgi teknolojilerinden bilgi yönetimine, siber güvenlikten veri sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanılıyor.

Yapay zekadan, daha çok, endüstriyel ürünlerin ve bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde yararlanılırken, söz konusu kavram insan zekasıyla yapılan iş süreçlerinin makinelerle, özellikle bilgisayar sistemleriyle yapılması olarak tanımlanıyor.

Birçok alanda kendisinden yararlanılan ve iş hayatında etkinliği giderek artan yapay zeka sistemlerinin, endüstri 4.0 ile 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, ekonomi de dahil olmak üzere çalışma yaşamının pek çok alanında daha da yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

"Yapay zeka üretimde olası maliyet artışlarını engelleyecek"

IBM Türkiye Müşteri Teknik Lideri ve Yapay Zeka Direktörü Kıvanç Uslu, dünyada yapay zeka yatırımlarında bir artış olduğunu belirterek, özellikle otomasyon, müşteri memnuniyeti ve deneyimi alanını destekleyen çözümler çerçevesinde yapay zekadan faydalanan şirketlerin sayısının sürekli arttığını söyledi.

Yapay zeka teknolojisinin müşteri memnuniyetinin sağlanması, yeni gelir kaynakları yaratılması, maliyetlerin azaltılmasında aktif rol oynadığını dile getiren Uslu, bu teknolojilerin üretim sırasında oluşan arızalar ve hatalı ürünlerin tespiti gibi senaryoları gerçekleştirerek, müşterilerin olası maliyet artışlarını engellediğini ifade etti.

Uslu, Türkiye'nin yapay zekanın entegre edildiği nesnelerin interneti projeleri sayesinde dünyadaki büyük ekonomilerle yarışabildiğine dikkati çekti.

"Yeni ekonomide insanlar ile makineler yan yana çalışacak"

Oracle Türkiye Analitik İş geliştirme Direktörü Pelin Özbozkurt da yapay zekanın tüm dünyada ekonomik kalkınmayı destekleyeceğine, yeni iş kategorileri oluşturacağına, mevcut işleri de dönüştüreceğine inandığını söyledi.

Özbozkurt, "Yeni ekonomide, insanlar ile makineler yan yana çalışacaklar ve teknoloji, daha fazla bilgiye dayanan, önyargısız kararlar alma becerimizi destekleyecek." dedi.

Yapay zekadan söz edilirken en çok "Makineler insanların yerini alacak mı?" sorusunun sorulduğunu belirten Özbozkurt, "Halbuki makinelerin insanların yerini alması yerine insanlarla çalışarak iş süreçlerinin verimliliğinin artırıldığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerinin alt kırılımlarından "derin öğrenme"nin endüstri 4.0'ı oluşturan teknolojilerin daha akıllı sistemler haline dönüşmesinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Özbozkurt, akıllı şehirlerin oluşturulması, otonom sürüşlerin yaygınlaşması, dijital asistanların kullanıcı taleplerini daha doğru bir şekilde karşılamasının doğru çalışan derin öğrenme modelleriyle mümkün olduğunu kaydetti.

Özbozkurt, teknoloji firmalarının, nesnelerden ve dijital cihazlardan gelen verileri tek bir ortamda toplayıp yüksek performanslı bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlayan bulut sistemleri sunarak daha doğru derin öğrenme modelleri oluşturabildiğini ifade ederek, böylece daha düzgün çalışan bir sistem kurulabildiğini ve bunun yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

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