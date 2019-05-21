Çalışanlar sosyal medya paylaşımlarını patronlarından gizliyor

Bir çalışan, hayatının ortalama 13 yıl 2 aylık bir bölümünü iş yerinde geçiriyor. İlginç bir şekilde, bu sürenin tamamı işle ilgilenmek veya terfi almakla geçmiyor. Tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi (64%) her gün iş yerinden işle ilgili olmayan web sitelerine girdiğini belirtiyor.

Türkiye’de çalışanların yaklaşık beşte biri (%19) hangi sitelere girdiklerini işverenlerin bilmesine karşı. Daha da ilginci, %60 oranında bir kesim ise internette ne yaptıklarını iş arkadaşlarının bile bilmesini istemiyor. Bu da insanların, iş arkadaşlarını ofiste tembellik yapma olanaklarına bir tehdit olarak gördüğü veya işteki kişilerle daha resmi ve değerli bir ilişkileri olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan, sosyal medyadaki faaliyetlerin çoğu kişi için çok daha açık ve patronla değil de iş arkadaşlarıyla paylaşıma daha uygun olduğu görülüyor.Çalışanlar şirketin imajına zarar vermekten veya azalan verim nedeniyle şirketin çalışanlara ait sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlayıp kariyer kararlarını buna göre verebilecek olmasından korkuyor. Şirketlerin bu tür politikaları nedeniyle, Türkiye’de kullanıcıların %35’i, sosyal medya paylaşımlarını patronlarına göstermiyor ve %43’ü ise bu bilgileri iş arkadaşlarına bile vermiyor.

%25 oranında bir kesim mesaj ve e-postalarının içeriğini işverenlerine göstermeye karşı. Buna ek olarak, araştırmaya Türkiye’den katılanların %5’i kişisel bilgilerinin sızması nedeniyle kariyerlerinin büyük zarar gördüğünü söylüyor. Bu nedenle insanlar şirket içinde itibar kazanmaya ve iş yerindeki ilişkilerini zedelememeye çalışıyor.

Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Lideri Marina Titova, “İnternet günümüzde hayatımızın bir parçası haline geldi. İşteki ve evdeki dijital yaşantılarımız arasındaki sınır kayboluyor. Bu hem iyi hem de kötü. Dijital çağda yaşamanın yolu bu. Bir çalışan olarak, sosyal medya paylaşımlarınıza veya iş yerinde girdiğiniz web sitelerine çok dikkat etmelisiniz. İnternette yapılan yanlış anlaşılabilecek tek bir hareket, en hırslı çalışanların bile kariyerine geri dönüşü olmayan uzun vadeli etki edebilir.” dedi.

Dijital çağda internet tehditlerinin tuzağına düşmemek için çalışanların şu temel adımlar izlenmesi gerekli:



Karalayıcı, müstehcen, başkasına özel veya hakaret içerikli olabilecek paylaşımlar yapmayın. Şüpheye düştüyseniz paylaşmayın.



Sosyal medya ve başka kişisel hesaplarınıza ofiste başkalarının izinsiz erişme riskini ortadan kaldırmak için tam donanımlı bir güvenlik uygulaması kullanmaya başlayın.



Teorik olarak, sistem yöneticilerinin internette dolaştığınız yerler hakkında bilgi sahibi olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.



Sosyal medyada, mesajlarda, e-postalarda veya başka herhangi bir yerde hiçbir iş arkadaşınızı, ortağı, rakibi ya da müşteriyi küçük düşürmeyin, taciz veya tehdit etmeyin ve ayrımcılık yapmayın.



Diğer çalışanların, müşterilerin, satıcıların, tedarikçilerin veya şirket ürünlerinin fotoğraflarını yazılı izin almadan paylaşmayın.