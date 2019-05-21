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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.05.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Çalışanlar sosyal medya paylaşımlarını patronlarından gizliyor

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Çalışanlar sosyal medya paylaşımlarını patronlarından gizliyor

Çalışanların %90’ı her gün pek çok kez internete giriyor. Bu da onların iş günlerinde (ve ötesinde) özel ve çalışma yaşamlarını ayrı tutmasını zorlaştırıyor. Kasperksy Lab tarafından hazırlanan Global Gizlilik Raporu’na göre, Türkiye’de tüketicilerin yaklaşık üçte biri (%35) sosyal medyadaki paylaşımlarını patronlarından gizlemeyi tercih ediyor. İş yerindeki bu gizlilik iş arkadaşlarına da uzanıyor. Türkiye’de kullanıcıların %60’ı paylaşımlarını birlikte çalıştıkları kişilerin de görmesini istemiyor.

Bir çalışan, hayatının ortalama 13 yıl 2 aylık bir bölümünü iş yerinde geçiriyor. İlginç bir şekilde, bu sürenin tamamı işle ilgilenmek veya terfi almakla geçmiyor. Tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi (64%) her gün iş yerinden işle ilgili olmayan web sitelerine girdiğini belirtiyor. 

Türkiye’de çalışanların yaklaşık beşte biri (%19) hangi sitelere girdiklerini işverenlerin bilmesine karşı. Daha da ilginci, %60 oranında bir kesim ise internette ne yaptıklarını iş arkadaşlarının bile bilmesini istemiyor. Bu da insanların, iş arkadaşlarını ofiste tembellik yapma olanaklarına bir tehdit olarak gördüğü veya işteki kişilerle daha resmi ve değerli bir ilişkileri olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan, sosyal medyadaki faaliyetlerin çoğu kişi için çok daha açık ve patronla değil de iş arkadaşlarıyla paylaşıma daha uygun olduğu görülüyor.Çalışanlar şirketin imajına zarar vermekten veya azalan verim nedeniyle şirketin çalışanlara ait sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlayıp kariyer kararlarını buna göre verebilecek olmasından korkuyor. Şirketlerin bu tür politikaları nedeniyle, Türkiye’de kullanıcıların %35’i, sosyal medya paylaşımlarını patronlarına göstermiyor ve %43’ü ise bu bilgileri iş arkadaşlarına bile vermiyor.

%25 oranında bir kesim mesaj ve e-postalarının içeriğini işverenlerine göstermeye karşı. Buna ek olarak, araştırmaya Türkiye’den katılanların %5’i kişisel bilgilerinin sızması nedeniyle kariyerlerinin büyük zarar gördüğünü söylüyor. Bu nedenle insanlar şirket içinde itibar kazanmaya ve iş yerindeki ilişkilerini zedelememeye çalışıyor.

Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Lideri Marina Titova, “İnternet günümüzde hayatımızın bir parçası haline geldi. İşteki ve evdeki dijital yaşantılarımız arasındaki sınır kayboluyor. Bu hem iyi hem de kötü. Dijital çağda yaşamanın yolu bu. Bir çalışan olarak, sosyal medya paylaşımlarınıza veya iş yerinde girdiğiniz web sitelerine çok dikkat etmelisiniz. İnternette yapılan yanlış anlaşılabilecek tek bir hareket, en hırslı çalışanların bile kariyerine geri dönüşü olmayan uzun vadeli etki edebilir.” dedi.

Dijital çağda internet tehditlerinin tuzağına düşmemek için çalışanların şu temel adımlar izlenmesi gerekli:

Karalayıcı, müstehcen, başkasına özel veya hakaret içerikli olabilecek paylaşımlar yapmayın. Şüpheye düştüyseniz paylaşmayın.

Sosyal medya ve başka kişisel hesaplarınıza ofiste başkalarının izinsiz erişme riskini ortadan kaldırmak için tam donanımlı bir güvenlik uygulaması kullanmaya başlayın. 

Teorik olarak, sistem yöneticilerinin internette dolaştığınız yerler hakkında bilgi sahibi olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Sosyal medyada, mesajlarda, e-postalarda veya başka herhangi bir yerde hiçbir iş arkadaşınızı, ortağı, rakibi ya da müşteriyi küçük düşürmeyin, taciz veya tehdit etmeyin ve ayrımcılık yapmayın.

Diğer çalışanların, müşterilerin, satıcıların, tedarikçilerin veya şirket ürünlerinin fotoğraflarını yazılı izin almadan paylaşmayın.

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