Çalışanlar artık tüketici deneyimine benzer bir çalışma deneyimi istiyor

Citrix’in ana sponsoru olduğu “HR Dergi - Dijital İşyeri Dijital Çalışanlar Zirvesi” 22 Şubat Çarşamba günü İstanbul Sheraton Ataşehir’de gerçekleşti. “Geleceğin iş hayatında gelişen teknolojilere bir keşif yolculuğu” teması etrafında düzenlenen etkinlikte, iş yapış şekillerimizi etkileyen yeni teknolojik yaklaşım ve tanımlar üstüne konuşulurken, dijital iş ortamları ve dijital çalışanların dönüşümünün bugünü ve geleceği tartışıldı.



Türkiye’nin bu konulardaki ileri gelenlerini, fikir liderlerini, uygulayıcıları, İK profesyonellerini ve yöneticileri bir araya getiren etkinliğin konuşmacılarından biri de Citrix Systems EMEA Gelişen Pazarlar Satış Mühendisliği Direktörü Sevi Tüfekçi oldu.



“Dijital Dönüşüme Yön Verenler” başlıklı konuşmasında Tüfekçi, çalışanların artık günlük hayatlarında markaların onlara sunduğu tüketici benzeri bir deneyimi iş hayatlarında çalıştıkları firmaların da sunmasını beklediğini vurguladı.

“İnsan faktörünü eğer merkeze yerleştirmiyorsak başarı, şirkete ve işe bağlılık gelmiyor. Bu yüzden artık çalışan deneyimi kavramı iş ve İK dünyasında gündemin merkezine yerleşti” diyen Tüfekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Mutlu çalışan hem daha başarılı oluyor hem de şirketine daha çok katkı veriyor. Hatta kendi sorumluluğunda olmayan işlerde bile sorumluluk ve insiyatif almak istiyor. Bunu sağlamanın yolu ise artık çalışan deneyimini en yüksek seviyede tutmaktan geçiyor. Google’da çalışan deneyimi kavramını aratanların sayısı 8 kat artmış durumda. Kişisel hayatlarımızsa bize sunulan veya vaat edilen tüketici deneyimine alıştık, örneğin mobil uygulamalarla bir çok işimizi kolay ve basit şekilde gerçekleştirebiliyor, bunu yaparken de kişisel ve zengin bir deneyimleme sürecini de yaşamış oluyoruz. Netflix, Amazon, Apple gibi markalar tüketicilere ne katıyorsa, firmalar da artık çalışanlarına benzer deneyimleri sunabilmeli. Çalışanların temel beklentisi artık budur.”

Tüfekçi’ye göre, çalışanlar artık bir ofise veya herhangi bir çalışma alanına bağlı kalmak istemiyor. Her yerde her zaman erişim sağlamak ve çalışabilmek istiyor. Gartner raporlarına göre, istediği yerde istediği zamanda çalışan çalışanlarda üretkenlik yüzde 20 oranında artıyor. Hata oranı ve güvenlik problemleri ise yüzde 65 oranında azalıyor.

Uygulamalar arası çok fazla geçiş var, vakit kaybı büyük

Bu gerçeğe rağmen halen iş dünyasında tozlanmış ve hantal yapıların var olduğunu belirten Tüfekçi, iş hayatlarımızda çok fazla sayıda uygulamanın kullanılmasının da diğer bir sorunsal olduğunu söyledi. Tüfekçi, “Her gün kullandığımız çok fazla sayıda uygulama var. Bu uygulamalar ya kısıtlı kullanılabiliyor veya bir çok özelliği tam anlamıyla verimli kullanılamıyor. Diğer yandan uygulamalar arası da çok faza geçiş var ve bu geçişler çalışanlara her defasında ortalama 4 dakika kaybettiriyor. Halbuki tüm cihazlarda bütünleşik akışla bu vakit kaybının önüne geçilebilir.” dedi.

Citrix olarak işin geleceğine odaklanmış bir firma olduklarını kaydeden Tüfekçi, amaçlarının temel olarak sundukları teknolojik platformlarla daha iyi bir deneyime imkan sağlamak olduğunu ifade etti. “Biz hep daha iyi bir yol olduğuna inanıyoruz” diyen Tüfekçi, Citrix’in şu anda 100’ü aşkın ülkede 400.000 müşteri ve 100 milyonu aşkın kullanıcı sahip bir marka olduğu bilgisini verirken, “Sunduğumuz Citrix Workspace çözümümüzle çalışanların üretken olması için her şeyi tek çatı altında sunuyoruz” dedi.