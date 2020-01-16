Çalışan sayısını 6 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor

Yemeksepeti, Nisan 2019’da kullanıcılarının hizmetine sunduğu online market siparişi uygulaması Banabi ile de dikkat çekiyor. Banabi bugün 8 şehirde 2.400’in üzerindeki ürünü yaklaşık 15 dakika içinde kullanıcılara ulaştırıyor. Banabi, 2020 sonunda 15 şehirde faaliyet göstermeyi ve depo sayısını ise 3-4 katına çıkarmayı hedefliyor.

2019 yılı sonunda ciro büyüme oranı %54 olarak gerçekleşen Yemeksepeti, 2020 yılında hem online yemek siparişi hem de online market siparişi alanındaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Yeni projeler ve iş kolları ile büyümeye devam ederken 2020 sonunda Yemeksepeti’nin çok daha büyük bir aileye dönüşmesini amaçladıklarını belirten Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “2019 yılının başında 610 olan çalışan sayımız bugün 2.800 kişiye ulaştı. 2020 sonunda ise yaklaşık 6.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 125 oranında bir artış yaşanacak. Ağırlıklı olarak lojistik operasyon pozisyonları, IT rolleri ve destek fonksiyonlara yerleşimler yapacağız. Ayrıca, üye restoranlar sayesinde dolaylı olarak da istihdama katkı yapmaya devam ediyoruz. Bugün, üye restoranlarımız sadece Yemeksepeti siparişleri için yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor ve bu ekosistemde hep birlikte Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bugün Yemeksepeti'ndeki 25 binin üzerindeki üye restoranın %73 gibi çok ciddi bir kısmı tekil restoranlardan oluşuyor. Bir zincir restorana dahil olmayan ve tek şube olarak faaliyet gösteren tekil restoranlar, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da online yemek siparişi sisteminden daha fazla faydalandılar. Buna göre; Türkiye genelinde tekil restoranların sipariş adetleri %55, ciroları ise ortalama %75 arttı.



Lokal bir restoranın sadece telefon siparişleriyle yeterince büyümesinin mümkün olmadığını vurgulayan Aydın, “Online yemek siparişi sistemine dahil olduklarında ise çok daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyorlar ve cirolarında çarpıcı artışlar yaşanıyor. Çünkü özellikle tekil restoranlar kısıtlı pazarlama bütçeleri nedeniyle hedef kitlesinin hepsine ulaşma fırsatına sahip olamıyor. Önümüzdeki dönemde de tekil restoranların büyümesine katkıda sağlamak ve dolayısıyla yerel ekonomiye destek olmak için çalışmalarımıza ivme kazandıracağız.” dedi.

Anadolu kentlerindeki büyümenin çoğu tekil restoranlardan geldi. Anadolu kentlerindeki tekil restoranların sayısında %45 artış yaşanırken, bu restoranların sipariş adetlerinde %76, cirolarında ise %100 artış yaşandı.