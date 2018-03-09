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    Çalıntı Apple hesapları ne kadara satılıyor?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Dark Web'de dolaşan çalıntı Apple ID, Netflix, Paypal gibi hesaplar, ne kadara satılıyor? İşte bir araştırmadan çıkan ilginç bilgiler...

    Kişisel bilgileriniz, daha doğrusu oturum açma bilgileriniz ne kadar para ediyor? Engelleri aşmakta kullanılan VPN'leri inceleyen web sitesi Top 10 VPN, farklı oturum açma bilgilerinin dark web'de ne kadara satıldığını listeledi.

    Dark web, kullanıcıların isim paylaşmadan iletişim kurduğu sitelerden oluşan, gizli bir ağ. Siteye göre Apple ID'nizi sızdırırsanız, bu bilgilerinizi satın almak isteyen kişinin 15,39 dolar ödemesi gerekecek. Netflix bilgileri 8,32 dolara mal olurken PayPal gibi parayla ilişkili hesapların ücreti 247 dolar seviyesine yükseliyor. Çevrimiçi banka bilgilerini satın almak ise 160,15 dolara mal oluyor.

    Amazon ve Walmart bilgileri 9 dolara satılırken en düşük fiyatın flört sitelerinin oturum bilgileri olduğu görünüyor. Bir Dating.com profilini satın almak için 2,6 dolar ödemek yeterli.

    Elbette bu yasa dışı işlerle uğraşanlar yakalanmaları halinde, daha ciddi maliyetlerle karşılaşabilirler.

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    Etiketler: apple id
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