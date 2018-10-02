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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
02.10.2018 - 23:40, Son Güncelleme:

Çalınan Facebook hesapları satışa çıktı

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Çalınan Facebook hesapları satışa çıktı

Çalınan Facebook hesaplarının dark web üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Facebook 25 Eylül 2018’de büyük bir saldırıya uğramış ve 50 milyona yakın kullanıcının hesapları çalınmıştı. Çalınan hesapların illegal veriler ve ürünlerin bulunduğu dark web üzerinden tanesi 3-12 ABD doları fiyatı arasında satışa sunulduğu belirtildi. Hesaplar dijital para birimi bitcoin ve bitcoin cash ile satılıyor. Çalınan verilerin ise yaklaşık toplam değerinin ise 150-600 milyon dolar olabileceği ifade ediliyor.

Çalınan hesapların değerinin yüksek olmasının sebebi ise, kullanıcıların her turlu fotoğraf, yazışma, Messenger görüşmeleri ve Fecebook ile bağlantılı yaptığı diğer işlemlere ait hesap bilgilerinin bir arada sunulması.

Uzmanlar çalınan bilgilerin kişisel olduğu ve bu bilgilerin suçlular tarafından sahte hesaplar yaratılması veya Facebook kullanıcılarına şantaj için kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca verinin yüksek rakamlardan alıcı bulmasının diğer siber suçluları bu alana çekeceği ve önümüzdeki günlerde benzer saldırıların artabileceği konusunda endişe ediliyor.

Büyük legal ticaret siteleri gibi ürün sağlayıcının güvenliğini dark web’de ölçen Dream Market’e göre çalınan hesapların sunulduğu kaynak oldukça güven verici.
Facebook, yapılan saldırının kimler tarafından yapıldığını ve merkezinin henüz belirlenemediğini açıklarken hesapların dark web üzerinden satışa sunulması ile ilgili bir bilgi vermedi. Facebook’un Başkan Yardımcısı Guy Rosen yaptığı açıklamada, “Detayları anlamak için çok çalışıyoruz, daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda bunu duyuracağız” dedi.

Avrupa Birliği genel veri koruma kanunlarına göre Facebook eğer kullanıcılarını korumak için yeterince çaba göstermemişse tüm dünyadaki yıllık gelirinin yüzde dördü kadar cezaya çarptırılabilir. Bu rakam yaklaşık 1,6 milyar dolara tekabül ediyor.

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