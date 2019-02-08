Çağrı merkezi ekiplerinin yeni takım arkadaşı: Yapay Zeka
Yapılan araştırmalar 2019 yılı sonunda şirketlerin dijital dönüşüm çerçevesinde yapacakları yatırımların %40’ının yapay zeka ile ilgili konularda olacağını gösteriyor. Yatırım planları arasına hızla giren yapay zekanın en önemli kullanım şekilleri arasında yer alan chatbotlar ise yakın gelecekte en çok konuşulacak uygulamalar arasında olacak gibi görünüyor.
Sohbet bazlı yapay zeka konusunda geliştirdiği teknolojilerle dikkat çeken Cbot, yapay zeka tabanlı chatbotların NLP ve Deep Learning teknolojilerinde yaşanacak gelişmelerle çok daha farklı kullanım alanlarının olacağına dikkat çekiyor. Türkiye'de yapay zeka tabanlı ilk chatbotu geliştiren ve yakın zamanda Amazon UK üzerinde hizmet veren bir alışveriş botunu da hayata geçiren Cbot’un Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, hali hazırda kullanılan bankacılık ve e-Ticaret botlarının yanı sıra şirketlere farklı çözümler de sağlayacaklarını aktarıyor.
IT ve İK Ekiplerinin Yeni Ekip Arkadaşı Yapay Zeka Olacak
Cbot, şu anda insan kaynakları süreçlerini iyileştirmeye yönelik İK Destek botu ve bilgi teknolojileri departmanları için de farklı bir IT Helpdesk botu geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Cbot, çalışanların İK ve IT konularında günlük sorularına otomatik olarak yanıt veren ve basit işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan bu chatbotlarla şirketlerin iş süreçlerinden elde ettikleri verimliliklerini artırmalarına destek olacak.
Çağrı Merkezi Çalışanlarının Yükü Hafifleyecek
Bugün en basit süreçlerde rol alan yapay zekanın üstleneceği işlerin karmaşıklık seviyesi giderek artıyor. Bu durum özellikle iş dünyasında da büyük dönüşümü beraberinde getiriyor ve yapay zekanın insanlarla nasıl bir işbirliği yapacağı, insanlarla rolleri nasıl paylaşacağı ve özellikle çağrı merkezlerindeki mevcut iş gücünü nasıl dönüştüreceği merak ediliyor.
Cbot, bu hassas noktayı göz önüne alarak çağrı merkezleri için insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir yapı sunmayı hedefliyor. Bu yapıda yapay zeka, çağrı merkezi çalışanlarına destek oluyor; ya yapay zeka çağrıların bazılarını yani çok basit ve çok fazla tekrarlanan çağrıları üstlenip müşteriye cevap veriyor ya da bilgi sağlama, yanıtı otomatik getirme gibi işler yaparak çalışanlara destek oluyor.
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