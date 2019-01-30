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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.01.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

C++ programlama dili ile ilgilenenlere özel kitap

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C++ programlama dili ile ilgilenenlere özel kitap

Prof. Dr. Mustafa Dikici tarafından kaleme alınan C++ Programlama Dili isimli kitap, bu dile meraklı okurlara hitap ediyor.

Genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, ilk iki baskının ardından yazara gelen istek, eleştir ve öneriler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş, tespit edilen yanlışlar ve yazma hataları düzeltilmiş, birçok ifade ve konu kolay okunabilecek ve anlaşılabilecek şekilde ya değiştirilmiş ya da yeniden yazılmıştır. Kitaba derleyiciler konusunu kapsayan bir kısım eklenmiş.

Yıllarca bilgisayar konusunda ders verdikten sonra, bu konudaki deneyim ve tecrübelerini kaleme alan yazar yeni başlayanların ve öğrencilerin kolaylıkla anlayacağı ve yararlanacağı bir kitap hazırlamış.

Kitap, Geleneksel Prosedürsel Programlama (Traditional Procedural Programming). Yapısal Programlama (Structural Programming), Nesnelerle Programlama (Object–Oriented Programming) ve Jenerik Programlama yöntemleri kullanılarak, konunun özümsenerek öğrenilmesine olanak sağlayacak şekilde ve bol örnekli olarak hazırlanmış.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

C++ Programlama Dili

Basit Veri Tipleri

Seçme ve Döngü

Yapısal Veri Tipleri

Fonksiyonlar

Sınıf Veri Tipi, Nesne ve Kalıtım Gösterici Veri Tipi

Akış ve Dosya

Şablonlar

Standart Şablon Kütüphanesi

İşlemcilerin Öncelik Sıraları

Algoritma Tabloları

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