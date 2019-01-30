C++ programlama dili ile ilgilenenlere özel kitap
Prof. Dr. Mustafa Dikici tarafından kaleme alınan C++ Programlama Dili isimli kitap, bu dile meraklı okurlara hitap ediyor.
Genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, ilk iki baskının ardından yazara gelen istek, eleştir ve öneriler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş, tespit edilen yanlışlar ve yazma hataları düzeltilmiş, birçok ifade ve konu kolay okunabilecek ve anlaşılabilecek şekilde ya değiştirilmiş ya da yeniden yazılmıştır. Kitaba derleyiciler konusunu kapsayan bir kısım eklenmiş.
Yıllarca bilgisayar konusunda ders verdikten sonra, bu konudaki deneyim ve tecrübelerini kaleme alan yazar yeni başlayanların ve öğrencilerin kolaylıkla anlayacağı ve yararlanacağı bir kitap hazırlamış.
Kitap, Geleneksel Prosedürsel Programlama (Traditional Procedural Programming). Yapısal Programlama (Structural Programming), Nesnelerle Programlama (Object–Oriented Programming) ve Jenerik Programlama yöntemleri kullanılarak, konunun özümsenerek öğrenilmesine olanak sağlayacak şekilde ve bol örnekli olarak hazırlanmış.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
C++ Programlama Dili
Basit Veri Tipleri
Seçme ve Döngü
Yapısal Veri Tipleri
Fonksiyonlar
Sınıf Veri Tipi, Nesne ve Kalıtım Gösterici Veri Tipi
Akış ve Dosya
Şablonlar
Standart Şablon Kütüphanesi
İşlemcilerin Öncelik Sıraları
Algoritma Tabloları
Yorumları Göster
Yorumları Gizle