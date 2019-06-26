Bye Bye Camera: Fotoğraflardaki insanları yok eden uygulama
Do Something Good tarafından geliştirilen Bye Bye Camera isimli uygulama, kullanıcıların yapay zeka teknolojisini de kullanarak fotoğraflardaki insanları yok etmelerine olanak veriyor. Diğer bir deyişle, fotoğraftan kaldırmak istediğiniz kişiyi bu uygulama yardımıyla silebiliyorsunuz. Peki sonuçlar gerçekten başarılı mı?
Ücretli bir iOS uygulaması olan Bye Bye Camera, Adobe Photoshop'u kullanmayı bilmeyen kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen bir 'silgi' uygulaması. Amaç ise fotoğraflarda bulunan insanları sanki orada hiç yoklarmış gibi silmek. Do Something Good tarafından tasarlanan uygulama, yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor. Örneğin selfie çekerken arkanızda fotoğrafta istemediğiniz birinin olması durumunda onu silip fotoğraftan atabiliyorsunuz; ancak uygulama benzer şekilde sizi de aynı fotoğraftan sildiğinde durum biraz gülünç bir hal alıyor; zira selfie çektiğiniz fotoğrafınızda artık kendinizi göremiyorsunuz.
ABD'de 3 dolar karşılığında satılan uygulama, ülkemizde ise 19.90 TL'den alıcısına ulaşıyor. Uygulamaya gelen yorumlara bakıldığında çok da başarılı olmadığı, Bye Bye Camera'nın alması gereken çok yol olduğu ortaya çıkıyor.
Yalnızca iOS platformunda kullanılabilen Bye Bye Camera'ın deneme sürümü ise maalesef bulunmuyor.
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