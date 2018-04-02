Büyük ekranlı tablet arayanlar için: reeder M10 Plus

reeder, büyük ekranlı yeni tablet modeli M10 Plus'ı resmi olarak tanıttı. Tablette büyük ekran beklentisi olanları memnun edecek M10 Plus, devasa pili, HDMI çıkışı, 9,6 inçlik IPS ekranı, Type C USB bağlantı yuvası gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

reeder M10 Plus tablette büyük bir ekran keyfi yaşamak isteyenleri hedefliyor. 9.6 inç IPS ekran kullanım zevkini artırırken çalışmalarını büyük ekran deneyimini yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Bu sayede tablet rahat ve büyük bir ekranda günlük işlerini rahatça yapmayı sağlıyor. Bu devasa ekran en küçük detayların bile görünmesini sağlarken film ve dizi keyfi içinde taşınabilir bir çözüm sunuyor. Ekran çözünürlüğü 1280x800 piksel olan M10 Plus tablet, detayların gözden kaçmasını engelliyor.

Tablet, Android işletim sisteminin en son sürümü olan 7.0 yani Nougat ile birlikte geliyor. 16 GB dahli hafızası microSD bellek kartı ile 64 GB'a kadar artırılabilen reeder M10 Plus, arkada 2, önde 0,3 Megapiksel çözünürlüklü kameraları ile fotoğraf ve video beklentilerini de fazlasıyla karşılıyor. Gücünü 4 çekirdekli 1,3 GHz MTK8163 işlemciden alan tablet, ARM Mali-T720 grafik işlemcisi ile en zorlu oyunlarda bile kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. 2 GB RAM ile donatılan tablette Wi-Fi ve Bluetooth desteği de bulunuyor.

Tablet bilgisayar en güncel teknoloji USB Type C bağlantısına sahip. Çift taraflı şarj imkanı sunan bu teknoloji M10 Plus sahiplerinin teknolojiyi yakından takip etmesini sağlıyor.

reeder M10 Plus 5000 mAh gibi devasa bir pil kapasitesi ile uzun saatler boyunca kullanım imkanı sağlıyor. En zor durumlarda bile kullanıcısını yarı yolda bırakmayan tablet bilgisayar, film keyfinin kesilmesine izin vermiyor.

Tablette bulunan HDMI çıkışı sayesinde ekran görüntüsü daha büyük ekran ya da televizyonlara aktarılabiliyor. Bu sayede bir sunum, film, dizi ya da video görüntüsü daha büyük ekranlarda izlenebiliyor. Hem iş hem eğlence amaçlı bu özellik sayesinde reeder M10 Plus tablet, kullanıcılarının her ihtiyacını karşılıyor.

reeder M10 Plus tablet teknik özellikleri



9.6 inç IPS ekran

1280x800 piksel ekran çözünürlüğü

4 çekirdekli 1,3 GHz MTK8163 işlemci

ARM Mali-T720 GPU

2 GB RAM

16 GB depolama

microSD bellek kartı yuvası (64 GB'a kadar destek veriyor)

Arkada 2 Megapiksel, önde 0,3 Megapiksel kamera

Bluetooth ve Wi-Fi desteği

3.5 mm kulaklık çıkışı

HDMI çıkışı

5000 mAh pil

USB Type-C yuvası