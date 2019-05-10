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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Büyük Dalaran soygunu başlıyor

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Büyük Dalaran soygunu başlıyor

Hearthstone görev tasarımcısı Giovanni Scarpati, bugün itibariyle oyunun merakla beklenen solo macera modu Rise of Shadows: The Dalaran Heist (Dalaran Soygunu) hakkındaki ilk bilgileri paylaştı.

Rise of Shadows’un bir numaralı kötü adamı Rafaam, etrafına topladığı kötüler karması ile birlikte Azeroth tarihinde görülmemiş çapta bir soygun için kolları sıvadı. 5 bölümden oluşacak bu soygun hikayesinde çılgın kötülerimiz, nihai amaçlarını gerçekleştirmek için Dalaran şehrinin dört bir köşesini yağmalayarak şehrin sokaklarında bitmek bilmeyen bir kargaşaya neden olacaklar. Birbirinden kötü 9 “kahramanın” yerine geçerek Rafaam’a imkansız bir soygunu gerçekleştirmesinde yardım edecek ve Dalaran şehrini çalmaya çalışacaksınız. 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere beş bölümden oluşacak bu soygunun her bölümü League of E.V.I.L takımının büyük planının bir parçası niteliğinde. Her bölümün kendine has beklenmedik karşılaşmaları (encounters), final boss’u ve sürpriz mekanikleri (örneğin bir anda oyuncuların karşısına çıkacak para dolu kasalar ya da sahaya sürebileceğiniz minion’ları kısıtlayan kalabalık sokaklar) bulunuyor. Bu sürpriz mekaniklerin tam listesi şöyle:

1. Bölüm: The Dalaran Bank (Dalaran Bankası)
Para dolu sandıklar
2. Bölüm: The Violet Hold (Eflatun Hapishane)
Hapis Minion'lar
3. Bölüm: Streets of Dalaran (Dalaran Sokakları)
Kalabalık Caddeler
4. Bölüm The Underbelly
Saldırı ve Sağlık sayıları yer değiştiriyor
5. Bölüm: Kirin Tor Citadel (Kirin Tor Kalesi)
Ekstra dört karşılaşma (encounter)

Dalaran Soygunu, Hearthstone'un tek kişilik maceralarına bir dizi yeni özellik de ekleyecek. Bunlar:

Yeni Mühimmat Sistemi (New Loadout System): Oyuncular yeni Kahraman Güçleri (Hero Powers) sayesinde farklı açılış desteleri arasında seçim yapabilirler. Macerada ilerledikçe bu destelere yenileri eklenir ve oyuncunun seçenekleri artar.

Taverna Karşılaşması (Non-combat Tavern Encounter): Bu karşılaşmalar tamamen deste geliştirmeye ve güçlendirmeye yöneliktir. Oyuncular bu sayede destelerini dilediklerince değiştirebilir bölümün geri kalanını başarıyla geçmelerini sağlayacak ayarlamalar yapabilirler.

Anormallik Modu (Anomaly Mode): Beş bölümü de başarıyla geçtikten sonra açılır ve oyunun kuralları gelişigüzel (random) bir şekilde değişir. 

Dalaran Soygunu 16 Mayıs’ta başlıyor! İlk bölüm olan Dalaran Bankası (The Dalaran Bank) ücretsiz.

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