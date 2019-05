Büyük Dalaran soygunu başlıyor

Rise of Shadows’un bir numaralı kötü adamı Rafaam, etrafına topladığı kötüler karması ile birlikte Azeroth tarihinde görülmemiş çapta bir soygun için kolları sıvadı. 5 bölümden oluşacak bu soygun hikayesinde çılgın kötülerimiz, nihai amaçlarını gerçekleştirmek için Dalaran şehrinin dört bir köşesini yağmalayarak şehrin sokaklarında bitmek bilmeyen bir kargaşaya neden olacaklar. Birbirinden kötü 9 “kahramanın” yerine geçerek Rafaam’a imkansız bir soygunu gerçekleştirmesinde yardım edecek ve Dalaran şehrini çalmaya çalışacaksınız.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere beş bölümden oluşacak bu soygunun her bölümü League of E.V.I.L takımının büyük planının bir parçası niteliğinde. Her bölümün kendine has beklenmedik karşılaşmaları (encounters), final boss’u ve sürpriz mekanikleri (örneğin bir anda oyuncuların karşısına çıkacak para dolu kasalar ya da sahaya sürebileceğiniz minion’ları kısıtlayan kalabalık sokaklar) bulunuyor. Bu sürpriz mekaniklerin tam listesi şöyle:

1. Bölüm: The Dalaran Bank (Dalaran Bankası)

Para dolu sandıklar

2. Bölüm: The Violet Hold (Eflatun Hapishane)

Hapis Minion'lar

3. Bölüm: Streets of Dalaran (Dalaran Sokakları)

Kalabalık Caddeler

4. Bölüm The Underbelly

Saldırı ve Sağlık sayıları yer değiştiriyor

5. Bölüm: Kirin Tor Citadel (Kirin Tor Kalesi)

Ekstra dört karşılaşma (encounter)

Dalaran Soygunu, Hearthstone'un tek kişilik maceralarına bir dizi yeni özellik de ekleyecek. Bunlar:



Yeni Mühimmat Sistemi (New Loadout System): Oyuncular yeni Kahraman Güçleri (Hero Powers) sayesinde farklı açılış desteleri arasında seçim yapabilirler. Macerada ilerledikçe bu destelere yenileri eklenir ve oyuncunun seçenekleri artar.



Taverna Karşılaşması (Non-combat Tavern Encounter): Bu karşılaşmalar tamamen deste geliştirmeye ve güçlendirmeye yöneliktir. Oyuncular bu sayede destelerini dilediklerince değiştirebilir bölümün geri kalanını başarıyla geçmelerini sağlayacak ayarlamalar yapabilirler.



Anormallik Modu (Anomaly Mode): Beş bölümü de başarıyla geçtikten sonra açılır ve oyunun kuralları gelişigüzel (random) bir şekilde değişir.

Dalaran Soygunu 16 Mayıs’ta başlıyor! İlk bölüm olan Dalaran Bankası (The Dalaran Bank) ücretsiz.