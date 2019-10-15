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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira harcadık

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Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira harcadık

Türkiye'de yılın ilk 6 ayında büyük beyaz eşya sektörü satışları ciro bazında 1,3 milyar avro (8,5 milyar lira), adet bazında 4,3 milyona olarak hesaplandı.

GfK'nin verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel ticaret açısından zor bir dönemden geçilmesine karşın büyük beyaz eşya pazarı, yılın ilk yarısında yüzde 2,7'lik büyüme gösterdi. 

Dünyada büyük beyaz eşya pazarında bu yıl sonuna kadar toplam satışın 182 milyar avroya ulaşacağı öngörülürken bu büyümeye katkı sağlayacak ana trendlerin performans/kapasite, sadeleşme ve limitsiz alışveriş olacağı tahmin ediliyor. 

Bölgeler açısından bakıldığında, ocak-haziran döneminde büyük beyaz eşya pazarında Brezilya'da yüzde 13, Hindistan'da yüzde 10 büyüme kaydedildi. 

Bununla birlikte, Çin'de yüzde 6,2'lik daralma yaşanırken 2019 yılı sonuçları düşünüldüğünde, pazar performansının, dalgalanan Çin pazarı ve bu ülkenin ABD ile olan ticaret gerilimlerine bağlı olması bekleniyor. 

Eşya türü açısından gelişmeler değerlendirildiğinde, çamaşır makinelerinde daha büyük yükleme kapasitesi, uzun ve daha geniş buzdolapları ve daha geniş fırın boşlukları ön plana çıktı. Özellikle, kapasitesi 9 kilogram ve üzerinde olan çamaşır makinelerinin satışı yüzde 24 arttı. 

Büyük beyaz eşyaya 8,5 milyar lira harcadık


Türkiye pazarında durum

Türkiye'de yılın 6 ayında büyük beyaz eşya sektörü ciro bazında 1,3 milyar avroluk (8,5 milyar lira), adet bazında 4,3 milyonluk hacme ulaştı. Teknoloji pazarının ciro açısından yüzde 33'ünü büyük beyaz eşya sektörü oluşturdu.

Çamaşır makinelerinde kapasitesi 9 kilogram ve üzerindeki ürünlerden 573 bin adet satılırken söz konusu ürünün toplam ciro içindeki payı yüzde 66 oldu. 

Buzdolabı ürün grubu, büyük beyaz eşya sektörünün ciro bazında yüzde 35'ini oluştururken buzdolaplarında hacimler gelişme trendi gösterdi. 500 litre ve üzeri buzdolapları ciroda pazarın yüzde 30'una ulaştı.

Derin dondurucu ürün grubu, sezonun etkisiyle büyük beyaz eşya sektöründe, 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 50, ciro bazında yüzde 38 artış kaydederek en büyük büyüme oranına sahip oldu. Dikey derin dondurucular ciroda pazarın yüzde 71'ini oluşturdu.

Tüketici hayatını kolaylaştırmak istiyor

GfK'nin tüketici tercihleri araştırmasına göre ise küresel ölçekte tüketicilerin yüzde 52'si, büyük beyaz eşya pazarından ürün seçerken "Her zaman hayatımı kolaylaştırmanın yollarını arıyorum" anlayışıyla hareket ediyor.

Ev işleri yapmak için harcanan süreyi azaltmak, tüketici tercihlerinde ön plana çıkarken bu yüzden çok işlevli ve akıllı cihazlara ilgi gösteriliyor. 

Yeni trendler arasında, bulaşık makinelerinde gelişmiş kurutma işlemine, çamaşırlarda daha az kırışmaya, daha sağlıklı yemek pişirmeye imkan buhar destekli ürünler öne çıktı. Dünyada buhar destekli ürün satışları yılın ilk yarısında yüzde 41 büyüdü.

Akıllı ev eşyaları pazarı, Çin hariç tutulduğunda, ciro bazında yüzde 18 büyüme kaydetti.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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