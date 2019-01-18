Bundle uygulaması 2 milyonu devirdi
17 ülkeden 22 kategoride 12 binin üzerinde haber kaynağını kullanıcılarına sunan kişisel haber uygulaması Bundle, 2 milyon indirme sayısına ulaştı.
Kullanıcıların dilediği haber kaynaklarından kişisel haber akışları oluşturmasını sağlayan Bundle, 2 milyon mobil cihaza girdi, dünya çapında aylık 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Türk geliştirici ekibin elinden çıkan uygulama, Türkçe’nin yanısıra İngilizce, Almanca, Fransızca, ve İspanyolca dillerini de destekliyor.
Ücretsiz hizmet sunan uygulama, yayınladığı reklamlar ile gelir elde ediyor. Bundle uygulama içerisinde kullanıcı deneyimini etkilemeyen, ancak yüksek etkileşim sağlayan native reklam sunuyor. Html ve video kullanımına olanak tanıyan bu 5 farklı reklam modeli ile Bundle, markaların reklam formatlarıyla müşterilerine doğrudan ulaşmasını sağlıyor.
Görsel ve video hikaye anlatımı için uygun platformlardan biri olan Bundle, E-ticarete özel, Tam ekran video, Galeri formatı, Tek sayfa ve Web sitesi/Mobil uygulama indirmeleri olmak üzere 5 farklı premium native reklam modelini reklam verenlerle buluşturuyor.
Bundle'ı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.
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