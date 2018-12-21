Bulut teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı
“Google Cloud Day İstanbul” etkinliği 19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Büyük ilgili gören etkinlikte, birçok farklı sektörden çok sayıda işletmenin yöneticileri, Google iş ortakları ve Google Cloud yetkililerinin katılımıyla; teknoloji dünyasına yön veren yenilikler,verinin bilgiye dönüştürülmesi ve çalışma kültürünü dönüştürme temalarına odaklanan, vizyoner, stratejik ve teknik oturumlar düzenlendi.
Yöneticiler, iş ortakları, geliştiriciler ve BT alanındaki profesyonelleri bulutun geleceğini konuşmak amacıyla bir araya getiren etkinlikte, bulut, yapay zeka, büyük veri ve analitik alanındaki yeniliklere dikkat çekildi ve Google Cloud çözümlerinin bu alanda sunduğu olanaklar hakkında bilgi verildi.
Google Cloud CTO Ofisi Finansal Servisler Teknik Direktörü olarak görev yapan Ülkü Rowe bulut platformunun avantajlarını anlattığı konuşmasında bulutun bütün endüstrileri değiştirdiğini, teknolojiye erişimi demokratikleştirdiğini vurguladı ve eskiden sadece büyük ölçekli şirketlerin sahip olduğu avantajları artık işini geliştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, veriyi değerlendirmek isteyen herkesin kolayca kullanabildiğini belirtti. Etkinlikte, bir zamanlar buluta geçmede bir çekince olarak ifade edilen güvenliğin artık bulut platformuna geçmek için en güçlü motivasyonlardan biri olduğu da vurgulandı.
Coca Cola İçecek, Met Global ve Kale Grubu’nun Google bulut teknolojisi ile yaşadıkları dönüşümü paylaştığı etkinlikte, katılımcılar Google Cloud Platformu iş ortaklarının örnek uygulamalarını yakından görme olanağı buldu.
Etkinlikte, “Açık Mimariler ile Hibrit Bulut Stratejileri”, “Yüksek Devamlılık ve Ölçeklenebilirlik için Google Cloud Platformu”, “Google Cloud Platform ile Verinizi Koruyun ve Güvende Tutun”, “Güvenli ve yaratıcı çalışma ortamları için GSuite”, “IoT, Makine Öğrenmesi,” “Sunucusuz Dünyada Uçtan Uca Uygulama Geliştirme” ve “Big Data'yı Baştan Düşünmek” başlıkları altında düzenlenen oturumları katılımcılar ilgiyle izledi.
Etkinlikte ayrıca Google Cloud Teknoloji İş Ortaklığı Programı ve programın katılımcılara sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verildi.
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