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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.02.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Bulut teknolojilerine verilerinizi yedeklemenin faydaları

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Bulut teknolojilerine verilerinizi yedeklemenin faydaları

Dijital ortamlarda tutulan verilerin gitgide artması, şirketleri yetkisiz erişim ve veri kaybı gibi sorunlarla yüz yüze bırakıyor. Bütünleşik iş sürekliliği çözümleri sunan Clonera, bu gibi durumlarda en ideal çözümlerden biri olan olan bulut veri yedeklemenin şirketler için önemini 9 maddede sıralıyor.

1. Artan Veri Güvenliği: Bulut yedekleme, verileri uzak bir lokasyonda koruyarak ana sistemlerde oluşabilecek donanım ve yazılım arızaları, siber saldırılar yüzünden oluşabilecek veri kayıpları, doğal afetler ve hırsızlık gibi durumlarda bile verilerin kaybolmamasını sağlıyor. Ayrıca bulut yedeklemede verilerin bir uçtan diğerine transfer edilirken şifrelenmesi, çoklu lokasyonlara kopyalanan verilerin ele geçirilme olasılıklarını düşürüyor.

2. En İleri Teknoloji: Sektörde artan rekabetten dolayı kendilerini sürekli teknolojik gelişmelerle güncelleyen bulut tabanlı veri yedekleme çözümleri, dosya senkronize etme ve dosya sürümleme gibi geleneksel veri yedekleme çözümlerinin sunamadığı teknolojileri içeriyor.

3. Otomatik Veri Yedekleme: Veri yedekleme çözümlerinin çoğu, yedeklemeleri otomatik olarak gerçekleştiriyor. Her gün tekrar tekrar yapılması gereken pek çok görev, bu otomasyon ile ortadan kalkarak zamandan ve efordan kazanç sağlanıyor.

4. Bulut Üzerinde Restore Etme Seçeneği: Buluta yedeklenen veriler, ana sistem odasında yaşanacak bir felaket durumunda, bulut üzerinde yaratılacak sanal sunucular üzerinde restore edilerek kullanıma sunulabiliyor. Böylece çözümü uzun süre alabilecek major sorunlarda, veriyi kurtarmakla kalmayıp iş kesintisinin de minimum seviyeye indirilmesine olanak tanınıyor.

5. Profesyonel Tüketici Desteği: Bulut tabanlı veri yedekleme servislerinde diğerlerine nispeten oldukça profesyonel bir kullanıcı desteği hizmeti sunuluyor. Bu servislerde kullanıcıların yaşadığı problemlere en kısa sürede en iyi çözüm ile cevap veriliyor.

6. Veri Güvenliği Standartlarının Varlığı: Bulut yedekleme servisleri, uymaları gereken bilgi güvenliği standartları sayesinde hem verilerinizi koruyor hem de veri kaliteniz hakkında endişelenmemenize olanak tanıyor.

7. Ölçeklenebilir ve Ekonomik Kullanım: Bulut yedeklemelerinde aylık ve yıllık ödeme planları gibi seçenekler sunuluyor. Bu sayede veri korumaya yönelik ihtiyaçları ne olursa olsun tüm şirketler faydalanabiliyor.

8. Huzur: Daha önce belirtilen tüm bu avantajlar nedeniyle bulut yedekleme çözümleri şirketlere huzur vaat ediyor. Verilerinin güvenli ellerde olduğunu ve ne zaman ihtiyaç olursa olsun onlara ulaşabileceklerini bilmek, şirketleri fazla stresten kurtararak işlerine daha çok odaklanmalarına izin veriyor.

9. Veri Önceliği: Bulut tabanlı veri yedeklemede bulutun depolama genişliğine göre sınırlandırmalarla karşılaşılabiliyor. Ancak acil durumlarda kurtarılması şart olan verilere depolama sırasında öncelik verme seçeneğiyle bir problem anında veri kurtarma hızlı ve güvenli gerçekleştirilebiliyor.

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