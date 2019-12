'Bulut teknolojileri konusunda yolun başındayız'

Fotoğraf: Alamy

25 yıldır teknoloji sektörünün içinde olduğunu dile getiren Hall, bugüne dek pek çok teknoloji etkinliğine katıldığını, re:Invent'in ise daha özel bir yapıda olduğunu kaydetti ve tek bir şirkete odaklanılmasına karşın geniş kitleleri yakından ilgilendiren bir etkinlik havası olduğunu dile getirdi.

'BULUT ESNEKLİĞİ GERÇEKTEN ÖNEMLİ'

AWS'nin üünleriyle ilgili fiyatlandırma politikasından da bahseden Hall, şu sözleri kaydetti:

"AWS’nin başarısının temel nedenlerinden biri, bulut kullanımının kendi teknolojik altyapınızı kurmaya göre daha uygun maliyetli olması. İlk zamanlarda, işlem yapmak ve S3 depolama bugüne kıyasla daha kolayken hizmetler daha veri merkezi odaklıydı. İnsanların buluta taşınmasının nedenlerinden biri maliyetten tasarruf etmek çünkü kullandığım kadar ödüyorum. İkinci neden ise daha hızlı ilerleyebilmem çünkü sunucu ve depolama alanlarımı ihtiyacım doğrultusunda anlık ölçeklendirerek gerçekten hızlı bir şekilde geliştirme yapabilirim. Eğer bir deneme yaparsam ve bu başarılı olmazsa, aşağı yönlü ölçeklendirme yaparak başka bir şey deneyebilirim. Temelde, yalnızca salt masraflar açısından değil, nasıl daha fazla proje yapabileceğiniz açısından da fiyat ve avantajların farkındayız. Bulutun esnekliği gerçekten önemli. Biraz daha ileri baktığımızda AWS’nin tarihinde 76 defa fiyat düşüşü olduğunu görüyoruz. Müşterilerimize, sunduğumuz tüm hizmetleri kapsayacak şekilde en iyi değeri sunmamızın önemli olduğuna inanıyoruz. Yolculuğumuz boyunca da asıl odak noktamız bu oldu."

'MÜŞTERİ ODAKLILIK SAPLANTI DERECESİNDE BİZİM İÇİN KRİTİK BİR İLKE'

AWS'in müşterileriyle yakın olmak konusunda iyi iş çıkardığını belirten Hall, geri bildirimlerin kendileri için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi ve sözlerinin devamında şunları aktardı:

"Ürünlerimizin üretiminde yer alan kişiler aynı zamanda bu ürünleri kullanan kişiler de oldukları için geliştirme ve kullanım sürecinde de geribildirim alıyor ve sürekli bir şekilde yeni şeyler deneyen müşterilerimizle etkileşim kuruyorlar. Nitekim bugün re:Invent etkinliğimizde duyurduğumuz ve aslında doğrudan müşterilerimizden gelen bildirimler doğrultusunda geliştirilen pek çok ilginç ürün örneği var. Bunlardan biri Andy Jessy’nin dün uzunca bahsettiği Contact Lens for Amazon Connect. Amazon Connect, bulut bazlı bir kontak merkezi hizmeti. Müşterilerden gelen telefonları cevaplayacak veya chat’lere yanıt verecek insanlar için yeni eklenecek koltukları ölçeklendirmeyi sağlıyor.

'GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜYÜK FIRSATLAR VAR'

Gelişmekte olan pazarlara da değinen Hall'a göre bu pazarlarla büyük bir potansiyel var ve pek çok fırsatı da beraberinde getirecek. "En büyük avantajlarımızdan biri henüz buluta taşınmamış ve geliştirici nüfusunun hızlıca arttığı pazarlar" diyen Hall, şunları kaydetti:

"Her pazar daha teknoloji odaklı hale geldiği için her pazarda geliştirici nüfusu artıyor. Bizim için avantajlı olanlar buluta daha fazla taşıyabileceğimiz pazarlar. En büyük fırsatlardan birini startup’lar ile elde ediyoruz. Tarihi olarak elde ettiğimiz en büyük başarılara baktığınızda bunu bulutta doğan ve akabinde popüler olan müşterilerle elde ettik. Bugün Uber’e, Lyft’e, Grab’e, Airbnb’ye ve daha pek çok büyük şirkete baktığımızda on yıl önce büyük şirketler olmadıklarını ancak bir şirket inşa etmenin en iyi yolunun bulutta başlamak olduğunu bildiklerini görüyoruz. İşimizin büyük bir kısmını buluta geçiş yapan kurumsal müşterilerimiz oluştursa da, startup’lar da bizim için büyük önem taşımaya devam ediyor. Gelişmekte olan pazarlarda oluşan yeni, ilginç işlerle alakalı olarak da çok fazla fırsat var."

'ÜNİVERSİTELER İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ'

'Üniversitelerle birlikte çalışıyor musunuz' sorumuza 'Yürüttüğümüz çeşitli programlar bulunuyor' şeklinde cevap veren Hall, bazı üniversitelerle olan işbirlikleri kapsamında Amazon Web Services sertifika programlarının bulunduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Bu programlarda özellikle Amazon Web Services hizmetlerini kullanarak nasıl bir şeyler oluşturulabileceğine dair dersler yer alıyor. Bazı üniversitelerle ise teknoloji departmanlarına nasıl yardımcı olabileceğimize dair işbirliklerimiz var. Örneğin, bazı üniversiteler ile Amazon RoboMaker’ı kullanarak robotik alanında çalışmalar yaptık. Yüksek performanslı hesaplama alanında da gittikçe daha fazla üniversite ile birlikte çalışıyoruz çünkü yüksek performanslı hesaplama daha çok araştırma odaklı, üniversitelerden çıkan bir konu. Bunlara ek olarak AWS’yi öğrencilerine sunmak isteyen ancak ek maliyet oluşturmak istemeyen üniversiteler için de kredi programlarımız var. Bu alandaki program kapsamımız oldukça geniş. Ayrıca, tabii ki, üniversitelerden mezun olan pek çok kişiyi de AWS’de çalışmak üzere işe alıyoruz."



'HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ'

Son yıllarda pek çok şirketin “buluta taşınmalı mıyız?” yerine “ne zaman buluta taşınıyoruz?” sorusunu kendine sorduğuna dikkat çeken Hall, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu bizim için fırsatların arttığına işaret ediyor. Çünkü düşündüğünüzde bulut altyapısı, üzerinde bir şeyler inşa etmek için kullanılan bir altyapı. Bugün teknolojiye daha fazla yatırım yapılıyor ve bulut da farklı form ve fonksiyonların yanı sıra yazılım pazarı, donanım pazarı, altyapının farklı tarafları gibi alanları bir araya getiriyor. Ve henüz yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Kişi ve kurumlar buluta giriş yapmak istiyor ve biz de her günü müşterilerimiz için agresif bir şekilde inovasyon yaparak ve sınırları zorlayarak geçireceğiz."