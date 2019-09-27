Bulut servislerinin barındıran sunucuların yurt içinde olması neden avantajlı?

Sunucu sayısı ve kapasite her zaman istikrarlı ve yüksek performans anlamına gelmese de özellikle faaliyet gösterdiği ülkenin dışındaki sunucuları kullanan kişi veya kurumlar sıklıkla bağlantı ve yönetim problemleri yaşayabiliyorlar. Sunucuların yurt dışında olması elbette ki her zaman kötü veya zayıf servis anlamına gelmiyor. Bununla birlikte özellikle yoğun trafik yaşanan bulut e-posta gibi servislerin barındırıldığı sunucuların yurt içinde olmasının bazı tartışılmaz avantajları mevcut.

Hız

Sunucu ne kadar gelişmiş, barındırıcı şirket ne kadar profesyonel olursa olsun eğer binlerce kilometre uzaktaki bir ülkede konumlanmışsa, zaman zaman erişimde yavaşlamalar olması kaçınılmazdır. Örneğin web sitelerini yabancı sunucularda barındıran kurum ve kişilerin sık sık yavaş yüklenme hızından şikâyet ettiğini duymuşsunuzdur. Denizaltı kablolarından oluşan dev internet aktarım ağı üzerinde sunucunuzun bulunduğu nokta size ne kadar uzak ve hat ne kadar duraklıysa iki nokta arasında veri transferi hızında ve istikrarında düşüş ihtimali de o denli fazla olur. Yeni ziyaretçi kazanıp elde tutmanın son derece zor olduğu günümüzde özellikle gelirini web sitesi üzerinden kazanan şirketlerin barındırma tercihlerini, sunucularını yurt içinde tutan deneyimli ve referanslı servis sağlayıcılardan yana kullanması sürecin sağlıklı yürümesi için çok daha avantajlı olacaktır.

Maliyet

Gerek web sitesi gerekse bulut tabanlı servislerin barındırılma maliyetleri oldukça düştü. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda müşterilerin en tanınmış ve ucuz görünen barındırma servislerini tercih etmesi anlaşılır bir durumdur. Bununla birlikte bağlantı hızında yavaşlama, servis kesintisi ve diğer teknik arızalar sırasında sunucuları işleten ekibe hızlı bir şekilde ulaşabilmek, sorunu kendi dilinizde anlatabilmek ve çözüm için hızlı geri dönüş almanın maliyeti sanıldığı kadar yüksek değildir. Unutmamak lazım ki kesintili ve yavaş servis veren bir web sitesinden kaçan müşterinin yarattığı maliyet çok daha fazla olur.

Milli güvenlik

Son yıllarda yerli bilişim ve teknoloji konusunda duyarlılık artarken başta kamu kuruluşları, vakıf şirketleri, belediyeler, hastaneler ve bankalar olmak üzere hassas verilerin birikip işlendiği kuruluşlarda yerli servis sağlayıcılara geçiş oldukça hız kazanmaya başladı. İster bulut e-posta ister daha kapsamlı SaaS uygulamaları olsun, Türkiye’deki kuruluşların kullandığı tüm internet servisleri vasıtasıyla yaratılan veriler hem milli hem de ticari olması açısından önem taşır. Bunların yasal veya ticari nedenlerle korunması veya raporlanması gerektiğinde, kendi sunucularını işleten ve Türkçe konuşan bir servis sağlayıcıdan destek, yasal rapor ve kayıtları temin etmek çok daha kolay olacaktır.







