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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.09.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Bulut servislerinin barındıran sunucuların yurt içinde olması neden avantajlı?

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Bulut servislerinin barındıran sunucuların yurt içinde olması neden avantajlı?

Kullanımı hızla yayılan bulut servisleri, dünyanın neredeyse bütün bilişim şirketlerinin farklı şekil ve miktarlarda yatırım yaptığı oldukça önemli bir alan. Servislerin barındırıldığı sunucu tesisleri ise birkaç metrekarelik soğutmalı odalardan binlerce metre uzunluktaki dev sunucu tarlalarına kadar farklı ölçeklerde olabiliyor.

Sunucu sayısı ve kapasite her zaman istikrarlı ve yüksek performans anlamına gelmese de özellikle faaliyet gösterdiği ülkenin dışındaki sunucuları kullanan kişi veya kurumlar sıklıkla bağlantı ve yönetim problemleri yaşayabiliyorlar. Sunucuların yurt dışında olması elbette ki her zaman kötü veya zayıf servis anlamına gelmiyor. Bununla birlikte özellikle yoğun trafik yaşanan bulut e-posta gibi servislerin barındırıldığı sunucuların yurt içinde olmasının bazı tartışılmaz avantajları mevcut. 

Hız

Sunucu ne kadar gelişmiş, barındırıcı şirket ne kadar profesyonel olursa olsun eğer binlerce kilometre uzaktaki bir ülkede konumlanmışsa, zaman zaman erişimde yavaşlamalar olması kaçınılmazdır. Örneğin web sitelerini yabancı sunucularda barındıran kurum ve kişilerin sık sık yavaş yüklenme hızından şikâyet ettiğini duymuşsunuzdur. Denizaltı kablolarından oluşan dev internet aktarım ağı üzerinde sunucunuzun bulunduğu nokta size ne kadar uzak ve hat ne kadar duraklıysa iki nokta arasında veri transferi hızında ve istikrarında düşüş ihtimali de o denli fazla olur. Yeni ziyaretçi kazanıp elde tutmanın son derece zor olduğu günümüzde özellikle gelirini web sitesi üzerinden kazanan şirketlerin barındırma tercihlerini, sunucularını yurt içinde tutan deneyimli ve referanslı servis sağlayıcılardan yana kullanması sürecin sağlıklı yürümesi için çok daha avantajlı olacaktır.

Maliyet

Gerek web sitesi gerekse bulut tabanlı servislerin barındırılma maliyetleri oldukça düştü. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda müşterilerin en tanınmış ve ucuz görünen barındırma servislerini tercih etmesi anlaşılır bir durumdur. Bununla birlikte bağlantı hızında yavaşlama, servis kesintisi ve diğer teknik arızalar sırasında sunucuları işleten ekibe hızlı bir şekilde ulaşabilmek, sorunu kendi dilinizde anlatabilmek ve çözüm için hızlı geri dönüş almanın maliyeti sanıldığı kadar yüksek değildir. Unutmamak lazım ki kesintili ve yavaş servis veren bir web sitesinden kaçan müşterinin yarattığı maliyet çok daha fazla olur.

Milli güvenlik

Son yıllarda yerli bilişim ve teknoloji konusunda duyarlılık artarken başta kamu kuruluşları, vakıf şirketleri, belediyeler, hastaneler ve bankalar olmak üzere hassas verilerin birikip işlendiği kuruluşlarda yerli servis sağlayıcılara geçiş oldukça hız kazanmaya başladı. İster bulut e-posta ister daha kapsamlı SaaS uygulamaları olsun, Türkiye’deki kuruluşların kullandığı tüm internet servisleri vasıtasıyla yaratılan veriler hem milli hem de ticari olması açısından önem taşır. Bunların yasal veya ticari nedenlerle korunması veya raporlanması gerektiğinde, kendi sunucularını işleten ve Türkçe konuşan bir servis sağlayıcıdan destek, yasal rapor ve kayıtları temin etmek çok daha kolay olacaktır.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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