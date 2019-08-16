"Bulut oyun platformlarının büyüklüğü 450 milyar dolara ulaşacak"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri"Bulut oyun platformlarının büyüklüğü 450 milyar dolara ulaşacak"
GeriTeknoloji "Bulut oyun platformlarının büyüklüğü 450 milyar dolara ulaşacak"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
16.08.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

"Bulut oyun platformlarının büyüklüğü 450 milyar dolara ulaşacak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Bulut oyun platformlarının büyüklüğü 450 milyar dolara ulaşacak"

Yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duymadan, sanal sunucular aracılığıyla yüksek kalitede oyun oynamayı mümkün kılan bulut oyun teknolojisinin market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasından önce yüksek donanımlı masaüstü bilgisayarlar aracılığıyla oynanan yüksek kaliteli bilgisayar oyunları, oyun konsollarının gelişmesi ve dizüstü bilgisayarların da güçlü donanıma sahip olmasıyla birlikte yerini daha küçük cihazlara bıraktı.

Gelişen teknolojiyle birlikte daha küçük cihazlarla oyun oynanabilse de yüksek kaliteli bilgisayar oyunlarını oynamak için kullanıcıların gelişmiş donanımlı cihazlara sahip olma zorunluluğu devam ediyor. Google'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji şirketi, bu zorunluluğu ortadan kaldırma amacıyla, sanal sunucular üzerinden oyun oynamaya imkan veren "bulut oyun" teknolojisine yatırımlarını sürdürüyor.

Kullanıcıların bulut oyun platformlarında oyun oynayabilmesi için, oyunun görüntüleneceği bir ekrana ve kaliteli bir internet bağlantısına sahip olması yeterli oluyor.

Çevrimiçi istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, bulut oyun platformlarının market değeri 2017 yılında 45 milyar dolarken, bu yıl 2017'e göre yüzde 115 artış gösterek 97 milyar dolara ulaştı. Oyun sektörünün geleceği olarak gösterilen bulut oyun platformlarının market büyüklüğünün 2023 yılında 450 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

"Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna" 

Google tarafından duyurulan ve bulut oyun teknolojisinin amiralleri arasında yer alan Google Stadia, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna" sloganıyla, yüksek çözünürlüklü oyunlara bilgisayar ve oyun konsolu olmadan erişim imkanı sağlıyor.

4K çözünürlüğe kadar oyun oynamaya imkan sağlayan sisteme erişim için, monitöre bağlanan aparat ve oyun kolunu içeren 129 dolar fiyatı bulunan paketin satın alınması gerekiyor. Bulut sunucular aracılığıyla kullanıcılara hizmet verecek olan sistemde kullanıcıların yüksek kalitede oyun oynayabilmesi için internet hızının en az 10 megabit olması öneriliyor.

Netflix ve Spotify gibi dijital platformlara benzer şekilde, içeriklere arayüz üzerinden ulaşmayı sağlayacak olan sistem, yüksek donanım gerektirmeksizin sadece Stadia aparatı aracılığıyla herhangi bir ekranı kullanarak oyun oynamayı sağlayarak, oyun deneyimini farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyor.

Google'ın Kasım ayında hizmete sunacağı Stadia platformunun yanı sıra aralarında video oyun üreticisi EA Games'in GeForce Now, Sony'nin Playstation Now, Microsoft'un Project xCloud isimli servislerinin de bulunduğu birçok bulut oyun platformu bulunuyor. 

"Bulut oyun teknolojisi heyecan verici" 

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Operasyon Direktörü Elif Karaata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulut üzerinden oyun oynama teknolojisinin heyecan verici olduğunu ve tüm oyun endüstrisinin bu alandaki gelişmeleri merakla takip ettiğini söyledi.

Birçok markanın bulut oyun teknolojisiyle ilgili denemeler yaptığını ve yeni servisler tanıttığını belirten Karaata, servis sağlayıcılar, donanım destekleri ve oyun geliştirme tarafında gereken uyarlamaların yapılmasının bulut oyun teknolojisinin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Karaata, Google'ın Stadia servisi başta olmak üzere birçok markanın bulut oyun teknolojisi alanında yaptığı çalışmaların tüm dünyadaki oyun takipçilerini hareketlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önemli markalar bu kulvara yön verecektir, ancak sadece yön verenlerle teknolojinin yayılması mümkün değil. Bu alanda sadece teknolojinin gelişmesi değil, aynı zamanda oyun endüstrisinin de bu teknolojiye göre şekillenen bir ayağının olabilmesi de önemli. Geliştiricilerin kendini rahat hissedeceği, fikirlerini yansıtabileceği ve iş modeli geliştirerek ticarileşebileceği bir alan sunulması bulut oyun teknolojisini ileriye taşıyacaktır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?