Bulut bilişim teknolojilerini merak edenlere davet
Commencis, bulut bilişim alanında ilerlemek isteyen ve yeni nesil bulut bilişim teknolojilerini merak eden tüm üniversite öğrencilerini Amazon ve Commencis ortaklığında ücretsiz olarak gerçekleşecek Cloud Camp’e davet ediyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan Cloud Camp'te bulut bilişme dair tüm sorular cevaplanacak.
Commencis, üniversite öğrencilerinin, alanında uzman profesyoneller tarafından oluşturulmuş güncel içeriğe sahip, tüm dünyada geçerli AWS (Amazon Web Services) onaylı sertifikaya sahip olabileceği, 12 haftalık ve ücretsiz bir eğitim programı Cloud Camp’e davet ediyor. Bu etkinlikte öğrenciler, bulut bilişime dair temel bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecek. Aynı zamanda eğitim boyunca bolca pratik deneyim de kazanacak.
Programa seçilen öğrenciler, AWS ve Commencis’in bulut bilişim profesyonelleri ve çözüm mimarlarıyla tanışma ve onlardan eğitim alma şansına sahip olacak. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, uluslararası geçerliliğe sahip olan AWS Certified Solutions Architect – Associate sınavına da girme hakkı kazanacak.
Son başvuru tarihi 20 Şubat 2019 olan etkinliğe başvuracak öğrencilerin üniversitelerin üçüncü veya üst sınıflarında okuması veya yüksek lisans eğitimi alıyor olması gerekiyor.
25 kişiyle sınırlı olan etkinlik, 6 Mart 2019 tarihi itibariyle her çarşamba İTÜ Teknokent, Ayazağa Kampüsü’nde 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Başvuru için commencis.com/cloudcamp adresini ziyaret edebilirsiniz.
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