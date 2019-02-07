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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.02.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Bulut bilişim teknolojilerini merak edenlere davet

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Bulut bilişim teknolojilerini merak edenlere davet

Commencis, bulut bilişim alanında ilerlemek isteyen ve yeni nesil bulut bilişim teknolojilerini merak eden tüm üniversite öğrencilerini Amazon ve Commencis ortaklığında ücretsiz olarak gerçekleşecek Cloud Camp’e davet ediyor. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan Cloud Camp'te bulut bilişme dair tüm sorular cevaplanacak.

Commencis, üniversite öğrencilerinin, alanında uzman profesyoneller tarafından oluşturulmuş güncel içeriğe sahip, tüm dünyada geçerli AWS (Amazon Web Services) onaylı sertifikaya sahip olabileceği, 12 haftalık ve ücretsiz bir eğitim programı Cloud Camp’e davet ediyor. Bu etkinlikte öğrenciler, bulut bilişime dair temel bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecek. Aynı zamanda eğitim boyunca bolca pratik deneyim de kazanacak.

Programa seçilen öğrenciler, AWS ve Commencis’in bulut bilişim profesyonelleri ve çözüm mimarlarıyla tanışma ve onlardan eğitim alma şansına sahip olacak. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, uluslararası geçerliliğe sahip olan AWS Certified Solutions Architect – Associate sınavına da girme hakkı kazanacak.

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2019 olan etkinliğe başvuracak öğrencilerin üniversitelerin üçüncü veya üst sınıflarında okuması veya yüksek lisans eğitimi alıyor olması gerekiyor.

25 kişiyle sınırlı olan etkinlik, 6 Mart 2019 tarihi itibariyle her çarşamba İTÜ Teknokent, Ayazağa Kampüsü’nde 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Başvuru için commencis.com/cloudcamp adresini ziyaret edebilirsiniz.

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