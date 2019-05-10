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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Bulut bilişim inovasyonu nasıl tetikliyor?

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Bulut bilişim inovasyonu nasıl tetikliyor?

2020 yılında dünya çapında 411 milyar doları bulması beklenen genel bulut hizmetleri, inovasyonun önünü açıyor

Günümüzün rekabetçi iş dünyasının merkezindeki en ayırt edici noktaların başında artık inovasyon geliyor. Türkiye’nin de üretim, sanayi ve ticaret gibi uluslararası rekabette söz sahibi olmasını sağlayacak planlamalarının temelinde inovasyon yer alıyor.

Yapay zekâ (AI), makine öğrenimi ve diğer bilişsel otomasyon teknolojilerinin uygulandığı projelerde, kurum içindeki sistemlere kıyasla bulut bilişim sistemleri 20 kat daha hızlı analiz işleme fırsatı veriyor. Kendi sistemlerine yatırım yapmak yerine, zorlu işleri bulut üzerinde halletmek ise yüzde 45 ekonomik tasarruf sağlıyor. Bunun yanında teknik uzmanların harcadığı zaman yüzde 60 azalırken, yeni uygulamaların hayata geçirilmesi saatler mertebesine düşüyor.1

Uygulamaları bulut ortamlarında tutmanın gittikçe yaygınlaştığına değinen Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Esnek ve ölçeklenebilir yapılar, kurumsal kullanıcıların bulut bilişim teknolojilerini daha çok tercih etmesine sebep oluyor. Maliyetleri en düşük seviyede tutarken, yapılan işe uygun sistemlerin hazır bulunması, her zaman erişilebilir ve hızlı uygulama geliştirme imkânı gibi avantajlar bulutu farklı kılıyor. Bulut bilişim teknolojisi ile işletmeler altyapı yerine işlerine odaklanarak inovasyona daha fazla vakit ayırabiliyorlar” dedi.

Sanallaştırma ile ihtiyacın kadar kullan ve öde

Sanallaştırma teknolojileri ile esnek ve verimli kaynak yönetimi, enerji tasarrufu, çok daha az fiziksel sunucu kullanılarak çok daha fazla iş yükünün üstlenilebilmesi, kesintisizlikte artış ve çok daha etkili bir felaket kurtarma yönetimi sağlanabiliyor. 

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