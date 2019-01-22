Bulundukları ortama göre şekil değiştirebilen mikro robot
Bilim adamları, bulundukları ortama göre şekil değiştirebilen çok küçük elastik robotlar geliştirdi.
Science Daily'nin haberine göre, İsviçre Federal Politeknik Okulu (EPFL) ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünde (ETH) görevli araştırmacıların geliştirdiği akıllı mikro robotlar, bulundukları çevreye uyum sağlayacak biçimde programlandı.
Bilim adamları, bakterilerden esinlenerek geliştirilen robotların, sıvı içinde yüzebildiğini ve ihtiyaç halinde şekil değiştirebildiğini belirtti.
Elektromanyetik saha aracılığıyla kontrol edilen mikro robotların, manyetik nano parçacıklar içeren hidrojel nano kompozitlerden yapıldığı kaydedildi.
Hız veya manevra engeline takılmadan ince damarlar ve karmaşık sistemler içinde dolaşabilecek robotların, hedefe yönelik ilaç tedavisinde devrim yaratması bekleniyor.
Çalışmanın ayrıntıları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.
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