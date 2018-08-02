Bugünden itibaren bedava olan PlayStation 4 oyunları
PS Plus tarafından PS4, PS3 ve PS Vita oyun konsolları için yine toplamda 6 adet oyun sunuluyor. PS4 sahipleri için sunulan oyunlar arasında, 2016 yılında çıkan ve klasikleşen 2K Games yapımı Mafia III dikkat çekiyor.
Başarılı aksiyon-macera türü oyunu şimdiye kadar oynamadıysanız dikkate değer. Bir diğer oyun ise yine 2016 yapımı olan hayatta kalma-korku türündeki Dead by Daylight.
Bu oyunları kütüphanenize 7 Ağustos tarihi itibariyle ekleyebileceksiniz. Ama unutmayın, eğer ay sonuna kadar oyunları en azından kütüphanenize eklemezseniz ücretsiz oyun hakkınızı kaybedeceksiniz.
PS4 ile birlikte PS3 ve PS Vita sahipleri için sunulan diğer ücretsiz oyunlar ise şu şekilde:
– Mafia III (Playstation 4)
– Dead by Daylight (Playstation 4)
– Bound by Flame (Playstation 3)
– Serious Sam 3 BFE (Playstation 3)
– Draw Slasher (Playstation Vita ve Playstation 4)
– Space Hulk (Playstation Vita)
Bu oyunlara ek olarak Ağustos için bonus oyunlar da sunulmuş durumda. PS VR için özel baş döndürücü korku oyunu Here They Lie ve PlayLink parti bilgi yarışması oyunu Knowledge is Power bu ayın bonusları olarak oyunculara sunuluyor.
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