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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.05.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Buffet: Amazon ve Google'dan hisse almayarak hata yaptım

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Buffet: Amazon ve Google'dan hisse almayarak hata yaptım

80 milyar doları aşan serveti ile dünyanın en zengin insanlarından olan Warren Buffet'ten bir itiraf geldi. Buffett, Amazon ve Google hakkında yanıldığını ve bu iki şirketin hissesini almayarak hata yaptığını söyledi.

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffet, hafta sonu yatırımcıları ile yıllık paylaşım toplantısı düzenledi. Berkshire Hathaway'ın yatırımları ile ilgili hissedarlara bilgi veren Buffett, toplantıda bir pişmanlığını da dile getirdi.

Buffett, Amazon ve Google'a yatırım yapmadığını ve bunun yanlış bir karar olduğunu itiraf etti.

Ünlü yatırımcı, "Google ve Amazon hakkında yanlış kararlar verdim. Aslında bu iki şirkete de baktık. Ancak beklentilerin mevcut fiyatlardan çok daha iyi olduğunu hissettiğim bir sonuca varamadığım için hata yaptım" ifadesini kullandı.

Zamanında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kendisine arama motoru olarak artık Altavista'yı bırakıp Google'a geçmesini söylediğini ifade eden Buffet, bu konuda daha uyanık olması gerektiğini belirtti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u ilk gördüğünde onun yeteneğini anladığını ancak onu hafife aldığını söyleyen Bezos, "Amazon'un ilk baştan itibaren seyrettim. Jeff'in başardığı mucize gibi bir şey. Sorun şu ki, ben bir şeyin bir mucize olacağını düşündüğüm zaman, bunun üzerine bahse girmemeye eğilimliyim. Ancak belli işlere karşı bazı içgörülerim olsaydı açıkça çok daha iyi olurdu" dedi.

Amazon 15 Mayıs 1997'de 18 dolarlık fiyatırla halka arz edilmişti. Aradan geçen dönemde şirketin hisseleri çok hızlı bir şekilde değer kazandı ve 1581 dolara kadar yükseldi. Aradaki kâr dağıtımları hariç tutulduğunda dahi sadece fiyat artışı ile yatırımcısına 87 kat para kazandırdı.

Google'ın çatı şirketi alphabet ise 2014 Ağustos'ta 54 dolarla borsayab geldi. Şirket hisselerinin şimdiki değeri ise 1051 dolar. Habertürk

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