Bu yıla damga vuracak PlayStation 4 oyunları

Uzun bir süredir kaliteli oyun görmeyen konsol sahipleri için bu durum bu sene değişiyor. Sony tarafından yayınlanan video da yalnızca PlayStation 4 için çıkacak olan oyunlar yer alıyor. Bu oyunların arasında en dikkat çekenleri God of War, The Last of Us Part 2, Spider-Man ve Detroit Become Human oldu. Bu oyunlar ile resmen altın yılını yaşayacak olan PlayStation, özellikle Nisan ayında çıkacak olan God of War ve Mayıs ayında çıkacak olan Detroit: Become Human ile kullanıcılarını oldukça memnun edeceğe benziyor.

Bildiğiniz üzere God of War alışılmışın dışında bir tarz ile gelecek. Oyunun ana karakteri Kratos ile özdeşleşmiş olan zincirli kılıçlar bile geride bırakılmış yerini büyülü bir balta almış. Ayrıca oyunda Kratos'un oğlu da bulunuyor. İkili üzerinden ilerleyecek olan hikayede Kratos oğlunu eğitmeye çalışıyor.

Çıkacak olan bir başka oyun Spider-Man ise önceki oyunlardaki hatasını telafi etmek istiyor. Henüz tam olarak ismi belli olmayan oyun, Insomniac tarafından geliştiriliyor. Oyunun yapımcısı geliştirilmiş hikaye ve mekanikler ile oyuncuların tekrardan beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Beyond: Two Souls ile beklentileri karşılamayan Quantic Dream, Detroit: Become Human ile tekrardan kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Oyun bir senaryo üzerinden ilerliyor. Bu senaryoda bazı seçimler yapmanız gerekiyor. Ancak bu seçimler sizi ilerleyen zamanlarda zor duruma sokabilir. Eski oyunlara göre seçimler geliştirilmiş yapay zeka sayesinde artık daha önemli.

Son olarak The Last of Us Part 2 ise birinci oyunun 5 yıl sonrasında geçiyor. Ellie karakterini kontrol edeceğimiz oyunu çoğu kişi istemiyor. Çünkü oyuncular ilk oyunun etkileyiciliğini düşüreceğini söylüyor. Ama bir kısım da daha fazlasını görmek istiyor. Bu yüzden de yeni oyunun gelmesini bekliyor. Oyunun yönetmeni ise konu ile ilgili açıklamasında başarılı olacağına inanmadıkları bir işe başlamayacaklarını, bu yüzden de güvenebileceklerini söylemişti.