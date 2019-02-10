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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
10.02.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Bu testleri yapmadan ikinci el telefon almayın 

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Bu testleri yapmadan ikinci el telefon almayın 

İkinci el cep telefonu alırken kolayca yapılabilen bazı testler ile cihazda ya da ekranda sorun olup olmadığı hemen anlaşılabiliyor. 

Son zamanlarda cep telefonu fiyatlarındaki artış, sıfır telefon alım gücünü de etkiledi. Fiyatları ateş pahası olan sıfır cep telefonları, vatandaşların ikinci el cep telefonu almaya yöneltti. İkinci el cep telefonu alırken ise birçok sorunla karşılaşan kullanıcılar, yetkililer tarafından belirtilen kontroller ile bu sıkıntıdan bir nebze olsun kurtulabiliyor. Farklı işletim sistemlerinde yapılan bazı testler ile vatandaşların ikinci eldeki en büyük sorun olan dokunmatik arızasının olup olmadığını anlaşılabiliyor. En çok kullanılan işletim sistemlerinden olan iOS’da ekranı sağa ve sola hızlı bir biçimde kaydırarak ve bildirim panelini yukarıdan aşağı yavaş bir biçimde çekerek bir sorun olup olmadığı fark diliyor. Bildirim paneli tam olarak aşağı ve yukarı kadar herhangi bir takılma yaşamadan inerse, bir sorunun olmadığı saptanıyor. Android cihazlarda ise arama kısmına Genel Test Kodu olan *#0*# tuşlandıktan sonra burada çıkan adımları takip edip ekrana, sese ve daha birçok özelliğin kontrolü yapılabiliyor.

İKİNCİ EL CİHAZLARDA FİRMA GARANTİSİ

Ayrıca ikinci el telefon alım-satımının şahıslardan değil, bayilerden yapılması gerektiği ifade edilirken bir sorunun çıktığı takdirde ulaşılabilecek yetkili birinin olacağı söyleniyor. Şahıstan alınıp bir sorun çıktığı takdirde binlerce liranın çöpe atıldığını belirten esnaflar, telefonun sıfır alındığındaki garantisi bitse bile bir süre firma tarafından inisiyatifi ile verilen garantili cihaz alınmasını tavsiye ediyor.

"2-3 SAAT KULLANMANIZ GEREKİYOR" 

12 yıldır telefon tamiri ve ikinci el telefon alım-satım işi yapan esnaf Oktay Mengi, telefonu bir süre kullanmadan sorunu olup olmayacağının anlaşılmayacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımız ikinci el telefon alırken ekranın, e-devlet sorgulamasından IMEI kontrol etmesi lazım 'Türkiye mi ya da yurt dışından mı geldi?' diye. Bunlara bakılması lazım. Android cihazlarda, kamera ve ses gibi unsurların çalışıp çalışmadığına dikkat edilmesi lazım. Android cihazlarda test programları var. Buradan cep telefonu testini yapıyorsun. IOS işletim sistemli telefonlarda ise, farklı test aşamaları var. Tabi bu testleri tamamladıktan sonra da cihazın tam olarak çalıştığını anlayamıyorsunuz aslında. Bunu 2-3 saat kullanmanız gerekiyor ki batarya ömrünün nasıl olduğuna bakmak lazım. Daha sonra telefon şebekesinin hatasız olduğunu öğrenmek bir süre kullanarak test etmek gerekir. Geri kalan kamerası, sesi, hoparlörü, parmak izi gibi özellikler hızlıca test edilebilir. Tabi cep telefonlarına yeni özellik ekledikçe bunları test etmek daha da zorlaşıyor. Çünkü bu işlemler iki dakikalık işler değil. Ayrıca ikinci el telefonlarda fatura önemli oluyor. Vatandaşlarımız telefon alırken faturasının olmasına dikkat etmesi gerekir. Çünkü telefonun çalıntı çıkma gibi bir durumu olursa, elindeki faturayla polis karakoluna giderek suçu kendisinden atabilir ama bu cihazın faturası yoksa büyük ihtimal suç kendisine kalır. Bu yüzden fatura şart" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ EL CİHAZ ALIRKEN MUTLAKA FİRMALARI TERCİH ETSİNLER"

İkinci el telefon alırken şahıslardan çok firmaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Mengi, "Halkın daha çok cep telefonu mağazaları yerine elden satan insanlara kanıyorlar, onlardan cihaz alıyorlar. Cihaz arızalı veya çalıntı çıkabiliyor. Sonra ‘ne yapalım, ne edelim’ gibi sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Halkımıza şunu tavsiye ediyorum, ikinci el cihaz alırken mutlaka firmaları tercih etsinler. Çünkü cep telefonunu elden aldığımız zaman kişinin kim olduğu belli değil, daha sonra bir sıkıntı çıktığında satıcıya ulaşamıyorsun. Verdiği 2-3 bin TL’lik telefonu elinde kalır satamaz ancak parça niyetine satabilir. Kısacası çok mağdur olur. Kişi cep telefonu mağazasını tercih ettiği zaman en azından çalacağı bir kapı olur ve mağazalar da elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışır. Cihazı ya geri alır ya değiştirir ya da sorununu çözer kısacası vatandaşı mağdur etmez. Ama elden cihaz alınınca çalacağı kapısı olmadığı için bu şekilde çok mağdur oluyor" dedi.

"CİHAZIN FATURASI OLSA BİLE SATIŞ SÖZLEŞMELİ TESLİM EDİYORUZ"

İkinci el telefon satarken mağaza tarafından 3 ay garanti verdiklerini ve bir sorun olduğu takdirde müşteriyi mağdur etmediklerini söyleyen Mengi, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Biz ikinci el telefon sattığımızda, cihazın faturası olsa bile satış sözleşmeli teslim ediyoruz. Bu saatte, bu tarihte bizden alınmıştır diye. O tarihten sonra olan sorunlar kullanıcıya ait ama ikinci el garantisi biten cihazlara da biz 3 ay garanti veriyoruz. Çünkü bir müşteri eşittir on müşteri, on müşteri eşittir yüz müşteridir. Bu böyle devam eder o yüzden müşteri kaybetmektense, hatasız cihaz satmayı tercih ediyoruz."

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