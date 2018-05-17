Bu soruyu çöz, Microsoft'ta işe başla!
Microsoft gibi büyük şirketlerin mülakatlarda sorduğu sorular son zamanlarda oldukça gündemde. Bu şirketlerin soruları diğerlerine göre biraz daha farklı oluyor. İşte teknoloji devinin iş görüşmelerinde adaylara sorduğu soru...
Microsoft son dönemlerde mülakatlarda adaylara sorduğu sorular ile gündeme geldi. Bu sorular genelde işleri nasıl pratik yoldan çözecekleri veya adayların dikkatlerinin ne düzeyde olduğunu ölçmek için oluyor. Microsoft'un sorduğu bu soruya cevap vermek için hem dikkatli olmalısınız hem de matematik bilginizin iyi olması gerekiyor.
Soruya gelecek olursak "Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 10 birimdir. Bu hipotenüse, üçgenin dik açıya sahip köşesinden indirilen dikmenin uzunluğu ise 6 birimdir. Bu üçgenin alanı kaçtır? şeklinde. Bu soru matematiği iyi olan biri için ilk başta kolay gelebilir. Ancak işler sandığınız kadar kolay değil. Soruyu çözecek olursak "a x h / 2 = Alan" formülünü uygulamanız gerekiyor.
Bu formülde verilen bilgileri yerine yazdığınızda cevap 30 çıkacaktır. Ancak cevap 30 değil. Aslında cevap böyle bir üçgen yok. Çünkü geometrik olarak dik açılı bir üçgenin, dik açısından 10 birimlik hipotenüse indirilecek bir dikme kirişinin uzunluğu 6 birim olamaz. En fazla 5 birim olabilir. 6 birim olursa bu şekil üçgen değil, bir dikdörtgen olacaktır.
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