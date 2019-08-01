Bu PlayStation 4 oyunları Ağustos'ta bedava oldu
Sony, her ay yaptığı gibi Ağustos ayının bedava PlayStation oyunlarını duyurdu. Kullanıcılar PS Plus abonesi olması halinde bu oyunları bedavadan kütüphanelerine ekleyebilecek.
Sony, her ay olduğu gibi Haziran ayı için de PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunları duyurdu. Ancak şirket, geçtiğimiz aylarda aldığı karar neticesinde artık PS Vita ve PlayStation 3 oyunları dağıtmayı bıraktı; haliyle bu ay sadece PS4 oyunlarıyla karşı karşıyayız. Peki Sony, hangi oyunları bedava yaptı?
Wipeout Omega Collection ve Sniper Elite 4‘ün Ağustos ayında ücretsiz olacağı belirtildi.
Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve taktiksel keskin nişancı oyunu Sniper Elite’in dördüncü versiyonu olan Sniper Elite 4, 14 Şubat 2017 tarihinde oyuncular ile buluştu.
Fütüristik yarış oyunu Wipeout Omega Collection ise Haziran 2017’de PS 4 oyuncuları ile buluştu. XDev, Clever Beans ve EPOS Game Studios tarafından geliştirilen oyun, Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlandı.
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