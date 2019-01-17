Bu otomobili hack'lemeyi başarana Tesla Model 3 hediye!
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 isimli aracını hackleyebilene Model 3 hediye edecek.
Araçlar da gün geçtikçe akıllandığından onların güvenliği de daha bir önem kazanıyor. Şirketlerin ürünlerinin güvenilirliğini test etmekte en çok başvurdukları yöntem ise hackathon yarışmaları düzenlemek ve kendi güvenlik açıklarını bulmaya çalışmak.
Bu kapsamda çılgın iş adamı Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın yaptığı duyuruya göre şirketin Model 3 isimli aracını hacklemeyi başaran biri olursa o kişi ücretsiz bir şekilde Model 3 sahibi olabilecek.
Yaptığı sıra dışı çalışmalarla dikkat çeken otonom araç üreticisi Tesla, Model 3 aracının hacklenmesi halinde arabanın açıklarını kapatmış olacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla Araç Yazılımı Başkan Yardımcısı Daid Lau: "Otomobillerimizi en yüksek güvenlik standartları çevresinde geliştiriyoruz. Bu doğrultuda güvenlik düzeyi araştırma toplulukları ile olan çalışmalarımız bizim için sistemimizi mükemmelleştirmek için oldukça önem taşıyor" dedi.
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