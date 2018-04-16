Bu kez Sony Xperia XZ2 Premium geliyor!
Sony'nin çıkarmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonu Sony Xperia XZ2 Premium'un özellikleri sızdırıldı.
Son zamanlarda büyük bir merakla beklenen Sony'nin yeni çıkaracağı akıllı telefonu, Sony Xperia XZ2 Premium Snapdragon 845 işlemci ile geliyor. 5.8 inç boyutuna ve 2160x3840 ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz da, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunuyor. Dikey olarak konumlandırılmış 19 ve 12 Megapiksel çift arka kamera ile gelecek olan ürünün ön tarafında ise 13 Megapiksel bir kamera yer alıyor.
Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan Sony Xperia XZ2 Premium'da, 3540 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Chrome Black ve Chrome Silver renk seçenekleri ile gelecek olan akıllı telefonun parmak izi okuyucusu ise arka kameraların hemen altında yer alıyor.
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