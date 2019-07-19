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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle' aydınlanıyor

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Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle' aydınlanıyor

Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay Belediyesi, 1,2 megavatlık iki santrali ile belediye başta olmak üzere kentteki park ve tesislerin tümünün aydınlatmasını güneşten karşılıyor.

Konya'nın merkez ilçelerinden Karatay Belediyesi, 1,2 megavatlık iki santrali ile belediye başta olmak üzere kentteki park ve tesislerin aydınlatmasını güneşten karşılıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıkalamada, bugüne kadar hayata geçirilen yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Çevreci ve yenilenebilir enerji alanlarındaki projeleriyle ilçeye değer kattıklarını anlatan Kılca, 2017'de hizmete alınan güneş enerjisi santralinin, bu yıl ikincisini açtıklarını ifade etti.

Kılca, iki santralden toplamda 1,2 megavatlık enerji üretildiğini belirterek, enerjide artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla iki güneş enerji santralini hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu ilçede park ve tesisler güneşle aydınlanıyor

"Temiz ve çevreci enerjiye geçtik"

Belediyenin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjisini üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılca, şöyle konuştu:

"Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardık. Saraçoğlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ikinci güneş enerji santrali faaliyete geçti. Daha önce Tatlıcak Mahallesi'nde kurduğumuz ilk santralimizle birlikte şu anda belediyemizin yenilenebilir enerjiye yaptığı katkımız, 1,2 megavatlık bir güce ulaşmış oldu. Her iki santralden ürettiğimiz enerji, 1,5 milyon lira değerinde. Artık belediyemize ait tüm binalarda, tesislerimizde, tamirhanelerimizde ve parklarımızda tükettiğimiz enerji kadar enerjiyi bu santrallerimizden sağlıyoruz. Karatay Belediyesi olarak yenilenebilir, temiz ve çevreci enerjiye geçtik. Öte yandan santrallerimiz kısa sürede kendisini amorti edecek."

Kılca, enerjide artan dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Hükümet'in bugüne kadar birçok vizyon projelere imza attığını dile getirerek, "Bizler de bu vizyona katkı sunmak amacıyla iki güneş enerji santralini hayata geçirdik. Bu projelerimiz için yola çıkıldığında hedefimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmaktı. Hizmete sunduğumuz iki güneş enerji santraliyle bunu başardığımızı söyleyebilirim."

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