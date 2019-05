Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Days Gone ve Mortal Kombat 11'in satışa sunulmasıyla birlikte iyice hareketlenen oyun pazarına yeni isimler katılıyor. Bu hafta satışa sunulan/sunulacak oyunlar arasında çeşit çeşit, herkese hitap eden oyunları bulabilmek mümkün. Haberi hazırladığımız 14 Mayıs tarihinin en dikkat çeken oyunu ise şüphesiz Rage 2 oldu.



İşte bu hafta satışa sunulacak oyunların listesi:

14 Mayıs Salı (Bugün)

Rage 2 (PS4, Xbox One, PC)

A Plague Tale: Innocence (PS4, Xbox One, PC)

Sniper Elite V2 Remastered (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Feudal Alloy (PS4)

Darkwood (PS4)

Figment (PS4)

Rock of Ages II: Bigger and Boulder (Switch)

Redout (Switch)

Blades of Time (Switch)

Cytus Alpha (Switch)

15 Mayıs Çarşamba

Undead Horde (PS4, Xbox One, Switch)

Quar: Infernal Machines (PS4)

Feudal Alloy (Xbox One)

16 Mayıs Perşembe

Castlevania Anniversary Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Bubsy: Paws on Fire! (PS4, PC)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4, Switch, PC)

The Padre (PS4)

Guilty Gear (PS4)

Darkwood (Switch)

Project Nimbus: Code Mirai (Switch)

Guilty Gear 20th Anniversary Edition (Switch)

Octogeddon (Switch)

39 Days to Mars (Switch)

Road to Guangdong (PC)

Surviving Mars: Green Planet (PC)

17 Mayıs Cuma

Dragon’s Lair Trilogy (Xbox One)

Darkwood (Xbox One)

Akane (Switch)