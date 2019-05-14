Bu hafta satışa çıkacak oyunlar
Oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız, bu hafta satışa çıkacak oyunlardan ilginizi çeken olabilir. İşte 14-19 Mayıs günleri arasında satışa sunulması beklenen en yeni oyunlar...
Days Gone ve Mortal Kombat 11'in satışa sunulmasıyla birlikte iyice hareketlenen oyun pazarına yeni isimler katılıyor. Bu hafta satışa sunulan/sunulacak oyunlar arasında çeşit çeşit, herkese hitap eden oyunları bulabilmek mümkün. Haberi hazırladığımız 14 Mayıs tarihinin en dikkat çeken oyunu ise şüphesiz Rage 2 oldu.
İşte bu hafta satışa sunulacak oyunların listesi:
14 Mayıs Salı (Bugün)
Rage 2 (PS4, Xbox One, PC)
A Plague Tale: Innocence (PS4, Xbox One, PC)
Sniper Elite V2 Remastered (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Feudal Alloy (PS4)
Darkwood (PS4)
Figment (PS4)
Rock of Ages II: Bigger and Boulder (Switch)
Redout (Switch)
Blades of Time (Switch)
Cytus Alpha (Switch)
15 Mayıs Çarşamba
Undead Horde (PS4, Xbox One, Switch)
Quar: Infernal Machines (PS4)
Feudal Alloy (Xbox One)
16 Mayıs Perşembe
Castlevania Anniversary Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Bubsy: Paws on Fire! (PS4, PC)
Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4, Switch, PC)
The Padre (PS4)
Guilty Gear (PS4)
Darkwood (Switch)
Project Nimbus: Code Mirai (Switch)
Guilty Gear 20th Anniversary Edition (Switch)
Octogeddon (Switch)
39 Days to Mars (Switch)
Road to Guangdong (PC)
Surviving Mars: Green Planet (PC)
17 Mayıs Cuma
Dragon’s Lair Trilogy (Xbox One)
Darkwood (Xbox One)
Akane (Switch)
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