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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.05.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

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Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız, bu hafta satışa çıkacak oyunlardan ilginizi çeken olabilir. İşte 14-19 Mayıs günleri arasında satışa sunulması beklenen en yeni oyunlar...

Days Gone ve Mortal Kombat 11'in satışa sunulmasıyla birlikte iyice hareketlenen oyun pazarına yeni isimler katılıyor. Bu hafta satışa sunulan/sunulacak oyunlar arasında çeşit çeşit, herkese hitap eden oyunları bulabilmek mümkün. Haberi hazırladığımız 14 Mayıs tarihinin en dikkat çeken oyunu ise şüphesiz Rage 2 oldu. 

İşte bu hafta satışa sunulacak oyunların listesi:

14 Mayıs Salı (Bugün)

Rage 2 (PS4, Xbox One, PC)
A Plague Tale: Innocence (PS4, Xbox One, PC)
Sniper Elite V2 Remastered (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Feudal Alloy (PS4)
Darkwood (PS4)
Figment (PS4)
Rock of Ages II: Bigger and Boulder (Switch)
Redout (Switch)
Blades of Time (Switch)
Cytus Alpha (Switch)

15 Mayıs Çarşamba

Undead Horde (PS4, Xbox One, Switch)
Quar: Infernal Machines (PS4)
Feudal Alloy (Xbox One)

16 Mayıs Perşembe

Castlevania Anniversary Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Bubsy: Paws on Fire! (PS4, PC)
Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4, Switch, PC)
The Padre (PS4)
Guilty Gear (PS4)
Darkwood (Switch)
Project Nimbus: Code Mirai (Switch)
Guilty Gear 20th Anniversary Edition (Switch)
Octogeddon (Switch)
39 Days to Mars (Switch)
Road to Guangdong (PC)
Surviving Mars: Green Planet (PC)

17 Mayıs Cuma

Dragon’s Lair Trilogy (Xbox One)
Darkwood (Xbox One)
Akane (Switch)

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