Bu hafta satışa çıkacak oyunlar

Yılın son haftası gelip çattı. Ancak PlayStation ve Xbox kullanıcıları için üzücü bir haberimiz var: Bu hafta bu konsollara yeni bir oyun çıkmıyor. Daha ağırlıklı olarak Nintendo Switch konsolu için pek çok yeni oyunla karşı karşıyayız; bir de PC oyunumuz var elbette!



Dün itibariyle satışa sunulan oyunlar şöyle:

Pipe Push Paradise (Nintendo Switch)

Super Hero Fight Club: Reloaded (Nintendo Switch)

Super Treasure Arena (Nintendo Switch)

Aaero: Complete Edition (Nintendo Switch)

Blacksea Odyssey (Nintendo Switch)

Diggerman (Nintendo Switch)

Omega Strike (Nintendo Switch)







25 Aralık'ta satışa çıkacak oyunlar (bugün)



Uncanny Valley (Nintendo Switch)



Odium To The Core (Nintendo Switch)



27 Aralık'ta satışa çıkacak oyunlar



Revenge of the Bird King (Nintendo Switch)



Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends Edition (Nintendo Switch)



31 Aralık 2018'de satışa çıkacak oyunlar



Doors to the City (PC)



1 Ocak 2018'de satışa çıkacak oyunlar



Xenon Valkyrie (Nintendo Switch)



3 Ocak 2018'de satışa çıkacak oyunlar



JCB Pioneers: Mars (Nintendo Switch)



Mentori Puzzle (Nintendo Switch)



Pic-a-Pix Pieces (Nintendo Switch)



The Aquatic Adventures of the Last Human (Nintendo Switch)



Catastronauts (Nintendo Switch)



Dreamwalker (Nintendo Switch)