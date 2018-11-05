Bu hafta satışa çıkacak en iyi Xbox oyunları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
05.11.2018 - 08:42, Son Güncelleme:

Bu hafta satışa çıkacak en iyi Xbox oyunları

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Bu hafta satışa çıkacak en iyi Xbox oyunları

Eğer evinizde Xbox One oyun konsolu varsa, bu hafta satışa çıkacak yeni oyunlara göz atmanızda fayda var. İşte bu haftaya damga vuracak yeni Xbox oyunları...

Hitman 2: Gold Edition ile başlayalım. Ajan 47, zorlu Gölge İstemcisi'ni avlamak için yeni bir göreve başlıyor. Ancak geçmişi ile ilgili gizli gerçekleri öğrenince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oyun ayrıca, Hitman serisine bir co-op deneyimi getiren bağımsız bir özellik olan Sniper Assassin moduyla oyun severlerin karşısına çıkıyor.

World of Final Fantasy Maxima

Birkaç hafta önce, Square Enix, Xbox One'a çok sayıda Final Fantasy oyunu getireceğini duyurdu. Bunlardan ilki World of Final Fantasy Maxima oldu. Final Fantasy lore adlı oyundan birçok canavar ögeleri içerek bu oyun önümüzdeki hafta Xbox One platformunda olacak.

Grip: Combat Racing

Geliştiricilere göre, Grip: Combat Racing sert bir dövüş yarışçısı olarak karşımıza çıkacak. Vahşi silahları ve cephanelikleri kullanarak yer çekimine meydan okuyacağınız oyun oldukça çekici görünüyor.

Ark: Survival Evolved - Extinction

Ark: Survival Evolved, kaynakları toplamanızı ve sonunda çevrenin efendisi olmanızı amaçlayan FPS türünde bir oyundur. Birkaç gün içinde, oyunun geliştiricileri oyuncular için yeni bir harita yayınlayacak. Oyunun amacı ise gezegene hükmeden devasa gezici Titanları yenmek ve herkesi kurtarmak için Ark döngülerini tamamlamak.

Webtekno'nun haberine göre ayrıca Brawlhalla, Chasm, Doodle God: Crime City, Ride 3 ve Shapeshifting Detective gibi diğer oyunlar da önümüzdeki hafta Xbox One Platformunda yerlerini alacak.

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