Bu güncellemeyi alan Huawei telefonlar hızlanacak
Huawei telefonların performansını iyileştirecek ve hızını artıracak yeni GPU Turbo 3.0 güncellemesi için geri sayım başladı. Yeni güncelleme bakın hangi Huawei telefonlara yüklenebilecek?
Huawei telefonlar için GPU Turbo 3.0 güncellemesi geliyor. Oyun oynama keyfini ve hızını daha üst seviyelere taşıyan GPU Turbo 3.0, telefonlarda kayda değer pek çok iyileştirme de yapacak. Güncellemenin yükleneceği telefonlara gelince: P30 Lite, P20 Lite, Nova 3i, Huawei Y9.
Bu güncellemenin indirilmesiyle birlikte telefonların rastgele okuma hızında yüzde 20 oranında bir artış sağlanacak; diğer yandan RAM kısmında 2 GB'tan fazla sistemsel depolama tasarrufunu yapılabilmesi de mümkün olacak.
Buna ek olarak bazı üreticiler, UFS 2.1’den iki kat daha hızlı olan UFS 3.0 depolama sistemine geçiyor. Güncellemenin ilk bölümü olan yeni dosya sistemi, bu ayın sonunda geliyor.
Huawei, GPU Turbo 3.0 optimizasyonlarından yararlanan oyunların listesi:
— Fortnite
— Knives Out
— Battle Bay
— Crazy Taxi
— Real Racing 3
— Into the Dead 2
— NBA 2K19
— Dragon Nest M
— Duel Links
— PES 2019
— DRAGON
— BALL LEGENDS
— FIFA Mobile
— Free Fire
— Minecraft
— Helix
— Plants vs. Zombie Heroes
— Subway Surfers
— Brawl Stars
— Speed Drifters
— Mobile Legends: Bang Bang
— Vainglory
— Arena of Valor
— Rules of Survival
— NBA 2K18.
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