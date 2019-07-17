Bu güncellemeyi alan Huawei telefonlar hızlanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBu güncellemeyi alan Huawei telefonlar hızlanacak
GeriTeknoloji Bu güncellemeyi alan Huawei telefonlar hızlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.07.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Bu güncellemeyi alan Huawei telefonlar hızlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu güncellemeyi alan Huawei telefonlar hızlanacak

Huawei telefonların performansını iyileştirecek ve hızını artıracak yeni GPU Turbo 3.0 güncellemesi için geri sayım başladı. Yeni güncelleme bakın hangi Huawei telefonlara yüklenebilecek?

Huawei telefonlar için GPU Turbo 3.0 güncellemesi geliyor. Oyun oynama keyfini ve hızını daha üst seviyelere taşıyan GPU Turbo 3.0, telefonlarda kayda değer pek çok iyileştirme de yapacak. Güncellemenin yükleneceği telefonlara gelince: P30 Lite, P20 Lite, Nova 3i, Huawei Y9.

Bu güncellemenin indirilmesiyle birlikte telefonların rastgele okuma hızında yüzde 20 oranında bir artış sağlanacak; diğer yandan RAM kısmında 2 GB'tan fazla sistemsel depolama tasarrufunu yapılabilmesi de mümkün olacak.

Buna ek olarak bazı üreticiler, UFS 2.1’den iki kat daha hızlı olan UFS 3.0 depolama sistemine geçiyor. Güncellemenin ilk bölümü olan yeni dosya sistemi, bu ayın sonunda geliyor.

Huawei, GPU Turbo 3.0 optimizasyonlarından yararlanan oyunların listesi:

— Fortnite

— Knives Out

— Battle Bay

— Crazy Taxi

— Real Racing 3

— Into the Dead 2

— NBA 2K19

— Dragon Nest M

— Duel Links

— PES 2019

— DRAGON

— BALL LEGENDS

— FIFA Mobile

— Free Fire

— Minecraft

— Helix

— Plants vs. Zombie Heroes

— Subway Surfers

— Brawl Stars

— Speed Drifters

— Mobile Legends: Bang Bang

— Vainglory

— Arena of Valor

— Rules of Survival

— NBA 2K18.

YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğinizi nasıl öğrenirsiniz? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğiniz nasıl öğrenilir bunu anlatıyor olacağız.
daha fazla video için

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?