Bu bisiklet kaskı kaza olunca yardım çağırıyor
Bisiklete binenlerin mutlaka kullanması gereken kasklar güvenlik anlamında işi bir adım daha öteye götürüyor. Bisiklet sürücülerinin olası kaza olayının ardından kaskın kendi kendine yardım çağırabildiği bir sistem geliştirildi.
ANGI adlı sensör, bisiklet kullanırken yaşayabileceğinizi öngördüğü 3 tip kaza için yardım çağrısı gönderebiliyor. Bu kaza tiplerini; lineer (kaskınızın üstüne doğrudan bir cisim düşmesi gibi), rotasyonel (bisikletten düştüğünüzde kafanızın bir yere çarpması gibi) ve kaza sonrası gerçekleşen sarsıntı olarak gruplandırmak mümkün.
Firmanın ürettiği cihaz kabaca 2,5 cm x 3,8 cm boyutlarında ve yaklaşık 28 gr ağırlığında. Cihazı kullanabilmek için Bluetooth ara yüzünü kullanarak telefonunuz ile eşleştirmeniz ve telefon uygulamasını indirmeniz şart.
Söz konusu sensör, yine aynı firma üretimi kasklarla birlikte alınabilecek. Kask fiyatları değişkenlik göstermekle birlikte, akıllı telefon uygulaması ilk yılın ardından 30$ üyelik ücreti talep ediyor.
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