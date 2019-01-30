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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Bu bir ilk: Akıllı köpek tuvaleti geliyor

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Bu bir ilk: Akıllı köpek tuvaleti geliyor

Nesnelerin İnterneti dahilinde hemen her şeyin 'akıllanmaya' başladığı günümüzde köpekler için geliştirilen akıllı tuvalet satışa sunuldu. Peki bu tuvaletin akıllı olması evcil hayvan sahibi için ne ifade ediyor?

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük dertlerinden biri köpeklerini tuvalet konusunda eğitmek ve yer yer dışarı çıkarmak zorunda kalmak. Son teknoloji ise köpek sahiplerinin hoşuna fazlasıyla gidecek bir çözüm bulmuşa benziyor: Akıllı köpek tuvaleti! Kickstarter üzerinden satışa sunulan bu özel ürün, köpekler için bir oyun merkezine dönüşüyor. Alt bölümden köpeğinizin tuvaletini yapacağı tabaka ortaya çıkıyor, köpeğiniz bunun üzerine çıkıyor ve cihaz otomatik olarak devreye giriyor.

Son olarak köpeğin işi bittiğinde platform kendini kapatıyor. Böylece köpek sahibinin kafası rahat bir şekilde köpeğiyle keyifli zamanlar geçirebiliyor. Akıllı tuvaletlerin temizliği ise bir başka önemli nokta. Köpeğinizin tuvalet eylemi sona erdiğinde, aygıt bunu algılayıp sprey sıkarak odanın daha güzel kokmasını sağlıyor. 

Automated Dog Toilet adını taşıyan bu özel ürün, Kickstarter üzerinden 20 bin 936 dolara satılıyor. 

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