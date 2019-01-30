Bu bir ilk: Akıllı köpek tuvaleti geliyor
Nesnelerin İnterneti dahilinde hemen her şeyin 'akıllanmaya' başladığı günümüzde köpekler için geliştirilen akıllı tuvalet satışa sunuldu. Peki bu tuvaletin akıllı olması evcil hayvan sahibi için ne ifade ediyor?
Evcil hayvan sahiplerinin en büyük dertlerinden biri köpeklerini tuvalet konusunda eğitmek ve yer yer dışarı çıkarmak zorunda kalmak. Son teknoloji ise köpek sahiplerinin hoşuna fazlasıyla gidecek bir çözüm bulmuşa benziyor: Akıllı köpek tuvaleti! Kickstarter üzerinden satışa sunulan bu özel ürün, köpekler için bir oyun merkezine dönüşüyor. Alt bölümden köpeğinizin tuvaletini yapacağı tabaka ortaya çıkıyor, köpeğiniz bunun üzerine çıkıyor ve cihaz otomatik olarak devreye giriyor.
Son olarak köpeğin işi bittiğinde platform kendini kapatıyor. Böylece köpek sahibinin kafası rahat bir şekilde köpeğiyle keyifli zamanlar geçirebiliyor. Akıllı tuvaletlerin temizliği ise bir başka önemli nokta. Köpeğinizin tuvalet eylemi sona erdiğinde, aygıt bunu algılayıp sprey sıkarak odanın daha güzel kokmasını sağlıyor.
Automated Dog Toilet adını taşıyan bu özel ürün, Kickstarter üzerinden 20 bin 936 dolara satılıyor.
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