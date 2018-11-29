Bu ayın ücretsiz PlayStation 4 oyunları belli oldu
Sony, her ay yaptığı gibi Aralık ayı ücretsiz oyunlar listesini açıkladı. PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlar bakın hangileri?
Sony, Aralık ayı kapsamında ücretsiz dağıtacağı oyunları açıkladı. PlayStation Plus aboneleri için her ay bazı oyunları bedava dağıtan şirketin bu ayki sürprizi ise şöyle oldu: Playstation 4 tarafında bu ay Onrush ve SOMA oyunlarını görüyoruz. PlayStation 3 kullanıcılarını da Steredenn: Classic ve Steins;Gate bekliyor. Son olarak PS Vita için ise Iconaclasts ve Papers, Please kasım ayının ücretsiz oyunları olarak belirlenmiş.
PlayStation 4
Onrush (Codemasters)
SOMA (Frictional Games)
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
PlayStation 3
Steredenn: Classic (Plug In Digital)
Steins;Gate (PQube)
PS Vita
Iconoclasts (Bifrost Entertainment )
Papers, Please (Lucas Pope)
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