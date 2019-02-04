Bu ay tanıtılacak en yeni akıllı telefonlar
Şubat ayının en önemli özelliği telefon pazarını hareketlendiren Mobil Dünya Kongresi'nin gerçekleştirildiği ay olması ve dolayısıyla pek çok yeni telefonun ilk kez bu tarihte karşımıza çıkması. İşte bu ay tanıtılması beklenen en yeni akıllı telefonlar...
20 Şubat tarihinde Unpacked adı altında gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte Samsung, yeni telefonlarını sahneye çıkaracak. Şu ana kadar sızan bilgilere bakıldığında Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite, Samsung'un üç yeni telefonu olacak. Ön yüzünde çift kamera bulunması beklenen Galaxy S10'un çentik sorununu da ortadan kaldırdığı ve kameraları ekrana gömdüğü dikkat çekiyor. Diğer yandan ön yüzde iki kameranın bulunuyor olması da oldukça dikkat çekici.
Bu ay karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel telefonlardan ikisi de Xiaomi'den gelecek: Biri Redmi ote 7 Pro, diğeri ise Redmi X. Cihazların özellikleri ise henüz net değil ve biraz daha beklememiz gerekecek. Ayrıca Xiaomi'nin en dikkat çeken telefonu Xiaomi Mi 9 olacak ve büyük olasılıkla Mi serisinin bu son halkasını da yine bu ay karşılayacağız.
Çinli telefon üreticisi Huawei de Şubat ayını boş geçmeyeceklerden. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, şirketin beklenen iki yeni telefonu olacak. Huawei P30 Pro, arka yüzünde yer alan üç kamerası ile 3D çekimleri mümkün kılacak ve fotoğraflarda derinlik konusunda telefonları bir üst seviyeye çıkaracak.
Sony cephesinde ise gelen amiral telefon Xperia XZ4 olacak. Hakkında çok bilgi bulunmasa da, Sony bu telefon için 'ya hep ya hiç' diyor; zira bu telefonun tutması gerçekten de Sony için oldukça önemli.
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