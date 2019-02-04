Bu ay tanıtılacak en yeni akıllı telefonlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBu ay tanıtılacak en yeni akıllı telefonlar
GeriTeknoloji Bu ay tanıtılacak en yeni akıllı telefonlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Bu ay tanıtılacak en yeni akıllı telefonlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu ay tanıtılacak en yeni akıllı telefonlar

Şubat ayının en önemli özelliği telefon pazarını hareketlendiren Mobil Dünya Kongresi'nin gerçekleştirildiği ay olması ve dolayısıyla pek çok yeni telefonun ilk kez bu tarihte karşımıza çıkması. İşte bu ay tanıtılması beklenen en yeni akıllı telefonlar...

20 Şubat tarihinde Unpacked adı altında gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte Samsung, yeni telefonlarını sahneye çıkaracak. Şu ana kadar sızan bilgilere bakıldığında Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite, Samsung'un üç yeni telefonu olacak. Ön yüzünde çift kamera bulunması beklenen Galaxy S10'un çentik sorununu da ortadan kaldırdığı ve kameraları ekrana gömdüğü dikkat çekiyor. Diğer yandan ön yüzde iki kameranın bulunuyor olması da oldukça dikkat çekici.

Bu ay karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel telefonlardan ikisi de Xiaomi'den gelecek: Biri Redmi ote 7 Pro, diğeri ise Redmi X. Cihazların özellikleri ise henüz net değil ve biraz daha beklememiz gerekecek. Ayrıca Xiaomi'nin en dikkat çeken telefonu Xiaomi Mi 9 olacak ve büyük olasılıkla Mi serisinin bu son halkasını da yine bu ay karşılayacağız. 

Çinli telefon üreticisi Huawei de Şubat ayını boş geçmeyeceklerden. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, şirketin beklenen iki yeni telefonu olacak. Huawei P30 Pro, arka yüzünde yer alan üç kamerası ile 3D çekimleri mümkün kılacak ve fotoğraflarda derinlik konusunda telefonları bir üst seviyeye çıkaracak.

Sony cephesinde ise gelen amiral telefon Xperia XZ4 olacak. Hakkında çok bilgi bulunmasa da, Sony bu telefon için 'ya hep ya hiç' diyor; zira bu telefonun tutması gerçekten de Sony için oldukça önemli.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?