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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.11.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

BTS WORLD oyununa sonbahar güncellemesi geldi

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BTS WORLD oyununa sonbahar güncellemesi geldi

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS ile işbirliği ile geliştirilen, Netmarble’ın mobil oyunu BTS WORLD’a sonbahara özel bir güncelleme geliyor. Güncelleme yeni bir etkinlik sahnesi, “Meşe Palamudu” isimli oyun içi para birimi ve sonbahar temalı yeni bir kart seti içeriyor.

Netmarble bugün, oyunculara BTS’nin menajeri olma deneyimini yaşatan oyunu BTS WORLD için bir sonbahar güncellemesini duyurdu. BTS’nin eksiksiz bir sonbahar deneyimi yaşadığını gösteren güncellemede sonbahar temalı para birimi, etkinlikler ve daha fazlası da var. 

BTS WORLD’un yeni güncellemesinde, üyeler sıcacık bir sonbahar geçiriyorlar. “Sonbahar, Abartmaya Değmez” isimli yepyeni etkinlik sahnesinin yanı sıra 7 adet sonbahar temalı 5 yıldızlı kart ve “Meşe Palamudu“ isimli oyun içi para birimi ile sonbahar ısınıyor. 

Sonbahar güncellemesinde şu yenilikler yer alıyor: 

“Sonbahar, Abartmaya Değmez” Etkinlik Sahnesi – 14-28 Kasım arası yeni etkinlik sahnesi ve yeni kartlar.
Sonbahar Günü Giriş Etkinliği – 14-28 Kasım arası çeşitli ödüllerin alınabileceği bir etkinlik.
Sonbahar Eşya Çekilişi – 15–18 Kasım ve 22–25 Kasım tarihleri arasında, dört saatte bir, yeni para birimi ‘Meşe Palamudu’ ile açık olacak.
Sonbahar Ek Süre Etkinliği – İlk kısmı 16-18 Kasım arasında gerçekleşecek ve yüzde 50 daha fazla seviye atlama eşyası kazandıracak. İkinci kısım 23-25 Kasım arasında gerçekleşecek ve yüzde 50 daha fazla yakınlık eşyası kazandıracak.
Günün Kondisyonu – Oyuncuların Günün Kondisyonu sonucuna göre ek puan kazanabilecekleri yeni bir sistem.
VIP Üyeliğin Yenilenmiş Faydaları – Kanat kazanma x1.5 daha hızlı, maksimum kanat hacmi yüzde 150 artıyor ve x2 günlük giriş ödülleri yer alıyor.

BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor. Oyuncular BTS ile menajerleri olarak sanal şekilde çeşitli birebir interaktif içeriklerle etkileşime giriyor. Oyun BTS’nin yanı sıra Charli XCX, Zara Larsson ve Juice WRLD gibi konuk sanatçılardan orijinal müzikleri de içeriyor.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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