BTS WORLD oyununa sonbahar güncellemesi geldi
Dünyaca ünlü Güney Koreli K-Pop grubu BTS ile işbirliği ile geliştirilen, Netmarble’ın mobil oyunu BTS WORLD’a sonbahara özel bir güncelleme geliyor. Güncelleme yeni bir etkinlik sahnesi, “Meşe Palamudu” isimli oyun içi para birimi ve sonbahar temalı yeni bir kart seti içeriyor.
Netmarble bugün, oyunculara BTS’nin menajeri olma deneyimini yaşatan oyunu BTS WORLD için bir sonbahar güncellemesini duyurdu. BTS’nin eksiksiz bir sonbahar deneyimi yaşadığını gösteren güncellemede sonbahar temalı para birimi, etkinlikler ve daha fazlası da var.
BTS WORLD’un yeni güncellemesinde, üyeler sıcacık bir sonbahar geçiriyorlar. “Sonbahar, Abartmaya Değmez” isimli yepyeni etkinlik sahnesinin yanı sıra 7 adet sonbahar temalı 5 yıldızlı kart ve “Meşe Palamudu“ isimli oyun içi para birimi ile sonbahar ısınıyor.
Sonbahar güncellemesinde şu yenilikler yer alıyor:
“Sonbahar, Abartmaya Değmez” Etkinlik Sahnesi – 14-28 Kasım arası yeni etkinlik sahnesi ve yeni kartlar.
Sonbahar Günü Giriş Etkinliği – 14-28 Kasım arası çeşitli ödüllerin alınabileceği bir etkinlik.
Sonbahar Eşya Çekilişi – 15–18 Kasım ve 22–25 Kasım tarihleri arasında, dört saatte bir, yeni para birimi ‘Meşe Palamudu’ ile açık olacak.
Sonbahar Ek Süre Etkinliği – İlk kısmı 16-18 Kasım arasında gerçekleşecek ve yüzde 50 daha fazla seviye atlama eşyası kazandıracak. İkinci kısım 23-25 Kasım arasında gerçekleşecek ve yüzde 50 daha fazla yakınlık eşyası kazandıracak.
Günün Kondisyonu – Oyuncuların Günün Kondisyonu sonucuna göre ek puan kazanabilecekleri yeni bir sistem.
VIP Üyeliğin Yenilenmiş Faydaları – Kanat kazanma x1.5 daha hızlı, maksimum kanat hacmi yüzde 150 artıyor ve x2 günlük giriş ödülleri yer alıyor.
BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor. Oyuncular BTS ile menajerleri olarak sanal şekilde çeşitli birebir interaktif içeriklerle etkileşime giriyor. Oyun BTS’nin yanı sıra Charli XCX, Zara Larsson ve Juice WRLD gibi konuk sanatçılardan orijinal müzikleri de içeriyor.
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