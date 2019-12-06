BTK yasaklanan telefonlar hangileri? BTK yasaklanan telefon markalarını duyurdu!

BTK yaptığı duyuruda geçmiş yıllarda üretimde bulunan ancak güvensiz olduğunun tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılma kararı alınan telefonları açıkladı. Peki, BTK'nın piyasadan toplatma kararı aldığı telefonlar hangileri? İşte, piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilen telefon markaları

BTK YASAKLANAN TELEFONLAR