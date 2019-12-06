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Teknoloji
06.12.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

BTK yasaklanan telefonlar hangileri? BTK yasaklanan telefon markalarını duyurdu!

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BTK yasaklanan telefonlar hangileri? BTK yasaklanan telefon markalarını duyurdu!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği duyuru ile güvensiz olarak tespit ettiği cihazları açıkladı. Yasaklanan telefonların listesini yayımlayan BTK, aynı zamanda bu telefonların toplatılmasına da karar verdi. Peki, BTK'nın yasakladığ telefon markaları hangileri? İşte, BTK'nın yasaklanan telefonlarının tam listesi

BTK yaptığı duyuruda geçmiş yıllarda üretimde bulunan ancak güvensiz olduğunun tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılma kararı alınan telefonları açıkladı. Peki, BTK'nın piyasadan toplatma kararı aldığı telefonlar hangileri? İşte, piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilen telefon markaları

BTK YASAKLANAN TELEFONLAR

Sorumlu FirmaCihaz türüMarkaModel
Başarı Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.ŞMobil Telefon CihazıKAANN1
Baofeng İletişim - Yüksel KoçyiğitAmatör El Telsiz Cihazı (Dual Band Fm Transmitter)BAOFENGUV-5R
Baofeng İletişim - Yüksel KoçyiğitUHF El Telsiz CihazıBAOFENGBF-888S
Evo Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. ŞtiMobil Telefon CihazıXIAOMIMI 5S(2015711-A7)
Ankacel Bilişim Teknolojileri San. Ve Tıc. A.ŞMobil Telefon CihazıCONCORDC5
Mars Telsiz Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti.Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)SFES780
Loca Telekomünikasyon Elk. İlt. San. Tic. Ltd. ŞtiMobil Telefon CihazıBB MOBILEB1280
Erkayasan Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.Mobil Telefon CihazıQUATROQ11
Ritera Teknoloji ÇözümleriAlçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)YANTONT-328PMR
Ritera Teknoloji ÇözümleriAlçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)RITERAM-446
Mars Telsiz Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti.Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)MARSMARS PRO-446
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