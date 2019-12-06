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BTK yasaklanan telefonlar hangileri? BTK yasaklanan telefon markalarını duyurdu!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği duyuru ile güvensiz olarak tespit ettiği cihazları açıkladı. Yasaklanan telefonların listesini yayımlayan BTK, aynı zamanda bu telefonların toplatılmasına da karar verdi. Peki, BTK'nın yasakladığ telefon markaları hangileri? İşte, BTK'nın yasaklanan telefonlarının tam listesi
BTK yaptığı duyuruda geçmiş yıllarda üretimde bulunan ancak güvensiz olduğunun tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılma kararı alınan telefonları açıkladı. Peki, BTK'nın piyasadan toplatma kararı aldığı telefonlar hangileri? İşte, piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilen telefon markaları
|Sorumlu Firma
|Cihaz türü
|Marka
|Model
|Başarı Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş
|Mobil Telefon Cihazı
|KAAN
|N1
|Baofeng İletişim - Yüksel Koçyiğit
|Amatör El Telsiz Cihazı (Dual Band Fm Transmitter)
|BAOFENG
|UV-5R
|Baofeng İletişim - Yüksel Koçyiğit
|UHF El Telsiz Cihazı
|BAOFENG
|BF-888S
|Evo Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti
|Mobil Telefon Cihazı
|XIAOMI
|MI 5S(2015711-A7)
|Ankacel Bilişim Teknolojileri San. Ve Tıc. A.Ş
|Mobil Telefon Cihazı
|CONCORD
|C5
|Mars Telsiz Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti.
|Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)
|SFE
|S780
|Loca Telekomünikasyon Elk. İlt. San. Tic. Ltd. Şti
|Mobil Telefon Cihazı
|BB MOBILE
|B1280
|Erkayasan Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.
|Mobil Telefon Cihazı
|QUATRO
|Q11
|Ritera Teknoloji Çözümleri
|Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)
|YANTON
|T-328PMR
|Ritera Teknoloji Çözümleri
|Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)
|RITERA
|M-446
|Mars Telsiz Haberleşme Hizmetleri Ltd. Şti.
|Alçak Güçlü Telsiz Cihazı (PMR 446)
|MARS
|MARS PRO-446
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