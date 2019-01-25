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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

BTK yarışmayla "siber yetenekleri" keşfedecek

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BTK yarışmayla "siber yetenekleri" keşfedecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) düzenlenen "Siber Yıldız" yarışmasıyla, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı açığını kapatacak yetenekli gençlerin keşfedilmesi hedefleniyor.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye 25 milyon siber saldırıyla dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra en çok siber saldırıya uğrayan 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Siber Kapasite Artırımı Programı çerçevesinde BTK tarafından düzenlenen "Siber Yıldız" yarışması, bu tür saldırılara karşı siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak amacıyla yetenekli kişileri keşfetmek amacıyla yapılıyor.

Yarışma, siber güvenlik alanında teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde bulunan gençlerdeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve uzman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Sektörde çalışacak yetenekteki katılımcıların bir kısmı BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM), bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına yönlendirilerek istihdam ediliyor. Ayrıca yarışmanın kazananlarına eğitim imkanı da sunuluyor.

Başvuru ve katılım koşulları

Her yaş grubundan başvurunun kabul edileceği yarışmaya, "www.siberyildiz.com" adresinden 1 Şubat'a kadar başvuru ve kayıt yapılabilecek.

Bilgi ve yeteneklerin ölçüldüğü yarışmaya katılmak için mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmıyor. Yarışmacılar, bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla 4 kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışmada bulunabilecekler.

Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği online yarışma, 1 Şubat saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve 24 saat sürecek.

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