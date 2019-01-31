BTK, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritasını belirledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBTK, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritasını belirledi
GeriTeknoloji BTK, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritasını belirledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
31.01.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

BTK, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritasını belirledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BTK, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yol haritasını belirledi

Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedeflerini belirledi.

BTK'nin 2019-2023 Stratejik Planı'ndan yapılan derlemeye göre, bilgi ve iletişim sektöründe Türkiye'yi uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırma vizyonuyla faaliyet gösteren Kurum, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracak.

Ülkenin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak ve bilgi toplumu olmasını sağlamak için hedeflerini belirleyen Kurum, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekeleri ve hizmetlerin yaygınlaştırılması ile fiber altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.

Bunun için, erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik elverişliliği gözetilerek azamileştirilmesi, mevcut fiber ve kablo altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınarak, fiber erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı kırsal bölgelerde alternatif teknolojik çözümler teşvik edilecek.

Toptan genişbant erişim pazarlarındaki rekabetin artırılması, fiber altyapı kurulumu ve ortak altyapı kullanımını kolaylaştıracak elektronik altyapı bilgi sistemleri hayata geçirilecek, yüksek hızlı genişbant internet hizmetlerinin kalitesi iyileştirilecek.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurularak ülke çapında faaliyete geçirilecek.

5G ve nesnelerin interneti 

Yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilerek, Türkiye'de kullanılması, bu alanda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri, yerli ve milli üretimin kullanımının geliştirilmesini teşvik edecek düzenleyici mekanizmalar oluşturulacak.

5G için kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumu kolaylaştırılacak. 5G hizmetini sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyaçları tespit edilerek, bu alanda alınacak tedbirler belirlenecek. Üniversite ve özel sektörle 5G teknolojisini geliştirmek için iş birliği yapılacak. Uluslararası kuruluşların 5G'ye yönelik standardizasyon çalışmaları incelenerek, ulusal mevzuatla uluslararası standartlar uyumlaştırılacak.

Yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetleri, yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri kapsamında desteklenecek. 

Makineler arası haberleşme ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi dijital teknolojilerin teşvik edilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Siber tehditlere karşı daha hızlı tedbir alınacak

Şebeke, bilgi güvenliğinin sağlanması ile ulusal siber güvenliğin artırılmasına yönelik imkanların geliştirilmesi ve elektronik ortamda kullanıcı güveni oluşturulacak. Kurum bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliği artırılacak.

Siber tehditlerin hızlıca tespit edilerek, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirler alınacak. 

Siber tehditlerle mücadele kapsamında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler takip edilerek, yeni teknolojilerin USOM'un faaliyetleri kapsamında kullanılması sağlanacak.

Zararlı yazılım analizi, dijital kayıt incelemesi, servis izleme, zararlı bağlantı tespiti, sızma testleri, alarm üretme, uyarı yapılarak, elektronik haberleşme altyapısı ve kritik altyapılar siber tehditlere karşı korunacak.

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetleri sürdürülecek.

Sektör ihtiyaçları dikkate alınarak ulusal siber güvenliğe ilişkin mevcut düzenlemeler güncellenecek ve yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?